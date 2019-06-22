Stringer что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов? я слышал другую версию. есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то.
mephala написав:Stringer что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов? я слышал другую версию. есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то.
mephala написав:Stringer что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов? я слышал другую версию. есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то.
Тож так считаю, шо если есть индикатив (Самсунг, ЛГ, Асус...) и если нема черного хода к дистрибьютору то гораздо интерестнее взять через ОЧ, но ток с 8..10 частями и сроком оплаты в первых числах месяца
как повысить лимит оплаты частями ? если уже весь ( 7500 ) выбрал ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
mephala написав:Stringer да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров. на хотлайне особенно хорошо это видно. не думали почему так?
Ну приведите хоть пару примеров кроме айфона? Ну вот понимаю, купить айфон, кстати, а какие магазины продают его по оч? Но не могу себе представить, что человек каждые пол года покупает себе то телефон, то холодильник, что у него все время лимит оч выбран. Вот вы себе что купили по оч?
ruvex написав:В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная.
Может, заботятся? В том смысле, что на ред-форуме писали день назад, при пополнении своей же универсалки через приватовскую тумбу наличкой, звонок из банка с допросом и выяснением, что и как и почему, и "обнадеживанием", что будут проверять этот платеж, прежде чем зачислят на карту. Вот это я понимаю, приколы, и тех, кто перед часом ПИ (25 числом каждого месяца) на такое попал, пополняя своим деньгами свою же карту...
если сортирнуть по цене найдите цену у офпреда. и поразительно есть группа которая продает по той же цене. но есть и группа дешевле конечно. от только остается вопрос как попал в страну этот товар и что будет если что то пойдет не так во время эксплуатации. я знаю случаи когда отказывались обслуживать по гарантии типа официально в страну товар не заезжал.
ЗЫ я покупал смарт самсунга. ситуация была та же - все основные продавцы светили одинаковую цену. потому выбрал кто предлагал максимальную ОЧ.
1) оплачивать товары в ОЧ возможно (а также имеет смысл) только от А-брендов, которые реально держат одинаковые цены. Я брал стиральную машину в Комфи в начале года, так как хотел именно навороченную и официальную, с полноценной гарантией. Уже писали, что ритейлеры не могут устанавливать цены самостоятельно, на них свешиваются "официальные" цены и график их "утряски/падения/акций", вот ОЧ для этих целей явно подходит;
2) по поводу IPhone в ОЧ. Это вообще как? Я когда смотрю, что магазины предлагают товары за овер 40 тыщ в ОЧ, я сразу с этого улыбаюсь, так это просто нереально, как я думаю, у кого такие лимиты по ОЧ не ясно, у единиц, которым может и ОЧ не особо интересна;
3) у меня был лимит по ОЧ в размере 35 тыс гривень. Ровно сутки! Рекорд, так сказать ))) В том плане, что я подал запрос на изменение кредитного лимита по универсалке, было 25 тыс, попросил 26, но вместо этого мне прислали уведомление, что сделали 35 тыщ. И отдельным письмом пришло уведомление на мыло, что мне также повысили лимит ОЧ до 35 тыщ (письмо не от Приватмаркета! Именно официальное уведомление). И в Приват24 я этот лимит видел до полуночи следующих суток, в которые мне пришло уведомление, что лимит пересмотрен и составляет 25 тыщ, старый размер. Причем явно, что сработала автоматика, на ручной режим не похоже.
4) как работает ОЧ и как получить стабильный максимум лимита ОЧ, чтобы хватило на тот же ойфон - тут, наверное, мог бы подсказать бывший приватовец Гороховский, разве что. Но он молчит. На одном из форумов видел, как его спрашивали по этому поводу, чтобы по старой памяти сказал. Но то ли соглашение о неразглашении, то ли банальное нежелание общаться на эти темы