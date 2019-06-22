RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8157815881598160
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:40

Stringer
что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов?
я слышал другую версию.
есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то.
mephala
 
Повідомлень: 4697
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:47

  mephala написав:Stringer
что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов?
я слышал другую версию.
есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то.

Ну например?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9520
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:50

  mephala написав:Stringer
что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов?
я слышал другую версию.
есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то.

Тож так считаю, шо если есть индикатив (Самсунг, ЛГ, Асус...) и если нема черного хода к дистрибьютору :) то гораздо интерестнее взять через ОЧ, но ток с 8..10 частями и сроком оплаты в первых числах месяца :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28547
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2285 раз.
Подякували: 3303 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:01

Stringer
да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.
на хотлайне особенно хорошо это видно.
не думали почему так?
mephala
 
Повідомлень: 4697
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:15

Re: Приватбанк

как повысить лимит оплаты частями ? если уже весь ( 7500 ) выбрал ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:23

  mephala написав:Stringer
да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.
на хотлайне особенно хорошо это видно.
не думали почему так?

Ну приведите хоть пару примеров кроме айфона? Ну вот понимаю, купить айфон, кстати, а какие магазины продают его по оч? Но не могу себе представить, что человек каждые пол года покупает себе то телефон, то холодильник, что у него все время лимит оч выбран.
Вот вы себе что купили по оч?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9520
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:30

  ruvex написав:В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная.

Может, заботятся? :lol:
В том смысле, что на ред-форуме писали день назад, при пополнении своей же универсалки через приватовскую тумбу наличкой, звонок из банка с допросом и выяснением, что и как и почему, и "обнадеживанием", что будут проверять этот платеж, прежде чем зачислят на карту. Вот это я понимаю, приколы, и тех, кто перед часом ПИ (25 числом каждого месяца) на такое попал, пополняя своим деньгами свою же карту...
GRooVal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 163
З нами з: 02.06.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:37

Stringer
https://hotline.ua/bt-holodilniki/liebherr-gn-1066/prices/#cond_new/0

если сортирнуть по цене найдите цену у офпреда.
и поразительно есть группа которая продает по той же цене.
но есть и группа дешевле конечно. от только остается вопрос как попал в страну этот товар и что будет если что то пойдет не так во время эксплуатации.
я знаю случаи когда отказывались обслуживать по гарантии типа официально в страну товар не заезжал.

ЗЫ
я покупал смарт самсунга. ситуация была та же - все основные продавцы светили одинаковую цену. потому выбрал кто предлагал максимальную ОЧ.
mephala
 
Повідомлень: 4697
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:43

По поводу ОЧ от Привата. Мои размышления )

1) оплачивать товары в ОЧ возможно (а также имеет смысл) только от А-брендов, которые реально держат одинаковые цены. Я брал стиральную машину в Комфи в начале года, так как хотел именно навороченную и официальную, с полноценной гарантией. Уже писали, что ритейлеры не могут устанавливать цены самостоятельно, на них свешиваются "официальные" цены и график их "утряски/падения/акций", вот ОЧ для этих целей явно подходит;

2) по поводу IPhone в ОЧ. Это вообще как? Я когда смотрю, что магазины предлагают товары за овер 40 тыщ в ОЧ, я сразу с этого улыбаюсь, так это просто нереально, как я думаю, у кого такие лимиты по ОЧ не ясно, у единиц, которым может и ОЧ не особо интересна;

3) у меня был лимит по ОЧ в размере 35 тыс гривень. Ровно сутки! Рекорд, так сказать ))) В том плане, что я подал запрос на изменение кредитного лимита по универсалке, было 25 тыс, попросил 26, но вместо этого мне прислали уведомление, что сделали 35 тыщ. И отдельным письмом пришло уведомление на мыло, что мне также повысили лимит ОЧ до 35 тыщ (письмо не от Приватмаркета! Именно официальное уведомление). И в Приват24 я этот лимит видел до полуночи следующих суток, в которые мне пришло уведомление, что лимит пересмотрен и составляет 25 тыщ, старый размер. Причем явно, что сработала автоматика, на ручной режим не похоже.

4) как работает ОЧ и как получить стабильный максимум лимита ОЧ, чтобы хватило на тот же ойфон - тут, наверное, мог бы подсказать бывший приватовец Гороховский, разве что. Но он молчит. На одном из форумов видел, как его спрашивали по этому поводу, чтобы по старой памяти сказал. Но то ли соглашение о неразглашении, то ли банальное нежелание общаться на эти темы :(
GRooVal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 163
З нами з: 02.06.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8157815881598160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, ramaz, slasva, Искатель і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72380)
23.06.2019 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.