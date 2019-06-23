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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:54
Stringer
даже если покупать технику раз в 5-10 лет то спокойно можно найти список таких вещей.
одни только смарты не успееш выплатить уже новый нада. он как бы не один в семье
а есть же еще комп, телик, стиралка, холодильник, посудомойка и куча прочей хрени поменьше. так что кто задался целью покупать через ОЧ то думаю забить лимит не проблема.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 19:55
GRooVal написав:
Может, заботятся?
В том смысле, что на ред-форуме писали день назад, при пополнении своей же универсалки через приватовскую тумбу наличкой, звонок из банка с допросом и выяснением, что и как и почему, и "обнадеживанием", что будут проверять этот платеж, прежде чем зачислят на карту. Вот это я понимаю, приколы, и тех, кто перед часом ПИ (25 числом каждого месяца) на такое попал, пополняя своим деньгами свою же карту...
Все хорошо, когда в меру.
Никогда не цеплялся за кредитные средства, хоть частенько это удобно и выгодно.
Но тем не менее без особых задних мыслей могу обнадежить и закрыть свое пользование, чтобы немного снизить напряжение от подобного уровня заботы.
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