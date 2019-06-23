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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8158815981608161 Додано: Нед 23 чер, 2019 15:54 Stringer

даже если покупать технику раз в 5-10 лет то спокойно можно найти список таких вещей.

одни только смарты не успееш выплатить уже новый нада. он как бы не один в семье

а есть же еще комп, телик, стиралка, холодильник, посудомойка и куча прочей хрени поменьше. так что кто задался целью покупать через ОЧ то думаю забить лимит не проблема. даже если покупать технику раз в 5-10 лет то спокойно можно найти список таких вещей.одни только смарты не успееш выплатить уже новый нада. он как бы не один в семьеа есть же еще комп, телик, стиралка, холодильник, посудомойка и куча прочей хрени поменьше. так что кто задался целью покупать через ОЧ то думаю забить лимит не проблема. mephala Повідомлень: 4700 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 19:55 GRooVal написав: Может, заботятся?

В том смысле, что на ред-форуме писали день назад, при пополнении своей же универсалки через приватовскую тумбу наличкой, звонок из банка с допросом и выяснением, что и как и почему, и "обнадеживанием", что будут проверять этот платеж, прежде чем зачислят на карту. Вот это я понимаю, приколы, и тех, кто перед часом ПИ (25 числом каждого месяца) на такое попал, пополняя своим деньгами свою же карту... Может, заботятся?В том смысле, что на ред-форуме писали день назад, при пополнении своей же универсалки через приватовскую тумбу наличкой, звонок из банка с допросом и выяснением, что и как и почему, и "обнадеживанием", что будут проверять этот платеж, прежде чем зачислят на карту. Вот это я понимаю, приколы, и тех, кто перед часом ПИ (25 числом каждого месяца) на такое попал, пополняя своим деньгами свою же карту...

Все хорошо, когда в меру.

Никогда не цеплялся за кредитные средства, хоть частенько это удобно и выгодно.

Но тем не менее без особых задних мыслей могу обнадежить и закрыть свое пользование, чтобы немного снизить напряжение от подобного уровня заботы. Все хорошо, когда в меру.Никогда не цеплялся за кредитные средства, хоть частенько это удобно и выгодно.Но тем не менее без особых задних мыслей могу обнадежить и закрыть свое пользование, чтобы немного снизить напряжение от подобного уровня заботы. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8259 З нами з: 03.11.08 Подякував: 671 раз. Подякували: 1803 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 8158815981608161 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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