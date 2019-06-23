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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8158815981608161 Додано: Нед 23 чер, 2019 15:54 Stringer

даже если покупать технику раз в 5-10 лет то спокойно можно найти список таких вещей.

одни только смарты не успееш выплатить уже новый нада. он как бы не один в семье

а есть же еще комп, телик, стиралка, холодильник, посудомойка и куча прочей хрени поменьше. так что кто задался целью покупать через ОЧ то думаю забить лимит не проблема. даже если покупать технику раз в 5-10 лет то спокойно можно найти список таких вещей.одни только смарты не успееш выплатить уже новый нада. он как бы не один в семьеа есть же еще комп, телик, стиралка, холодильник, посудомойка и куча прочей хрени поменьше. так что кто задался целью покупать через ОЧ то думаю забить лимит не проблема. mephala Повідомлень: 4706 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 19:55 GRooVal написав: Может, заботятся?

В том смысле, что на ред-форуме писали день назад, при пополнении своей же универсалки через приватовскую тумбу наличкой, звонок из банка с допросом и выяснением, что и как и почему, и "обнадеживанием", что будут проверять этот платеж, прежде чем зачислят на карту. Вот это я понимаю, приколы, и тех, кто перед часом ПИ (25 числом каждого месяца) на такое попал, пополняя своим деньгами свою же карту... Может, заботятся?В том смысле, что на ред-форуме писали день назад, при пополнении своей же универсалки через приватовскую тумбу наличкой, звонок из банка с допросом и выяснением, что и как и почему, и "обнадеживанием", что будут проверять этот платеж, прежде чем зачислят на карту. Вот это я понимаю, приколы, и тех, кто перед часом ПИ (25 числом каждого месяца) на такое попал, пополняя своим деньгами свою же карту...

Все хорошо, когда в меру.

Никогда не цеплялся за кредитные средства, хоть частенько это удобно и выгодно.

Но тем не менее без особых задних мыслей могу обнадежить и закрыть свое пользование, чтобы немного снизить напряжение от подобного уровня заботы. Все хорошо, когда в меру.Никогда не цеплялся за кредитные средства, хоть частенько это удобно и выгодно.Но тем не менее без особых задних мыслей могу обнадежить и закрыть свое пользование, чтобы немного снизить напряжение от подобного уровня заботы. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8261 З нами з: 03.11.08 Подякував: 671 раз. Подякували: 1803 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 01:54 mephala написав: да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.

на хотлайне особенно хорошо это видно.

не думали почему так? да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.на хотлайне особенно хорошо это видно.не думали почему так?



похоже на сговор - раньше такого не было

где конкуренция продавцов? где антимонопольній комитет? похоже на сговор - раньше такого не былогде конкуренция продавцов? где антимонопольній комитет? ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима uaprofi

Повідомлень: 2701 З нами з: 21.04.11 Подякував: 431 раз. Подякували: 285 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 05:25 Re: Приватбанк GRooVal написав: ...подал запрос на изменение кредитного лимита по универсалке, было 25 тыс, попросил 26, но вместо этого мне прислали уведомление, что сделали 35 тыщ. И отдельным письмом пришло уведомление на мыло, что мне также повысили лимит ОЧ до 35 тыщ (письмо не от Приватмаркета! Именно официальное уведомление). И в Приват24 я этот лимит видел до полуночи следующих суток, в которые мне пришло уведомление, что лимит пересмотрен и составляет 25 тыщ, старый размер. ...подал запрос на изменение кредитного лимита по универсалке, было 25 тыс, попросил 26, но вместо этого мне прислали уведомление, что сделали 35 тыщ. И отдельным письмом пришло уведомление на мыло, что мне также повысили лимит ОЧ до 35 тыщ (письмо не от Приватмаркета! Именно официальное уведомление). И в Приват24 я этот лимит видел до полуночи следующих суток, в которые мне пришло уведомление, что лимит пересмотрен и составляет 25 тыщ, старый размер. Либо через, либо как-то через менеджера в отделении. Других вариантов и нет. Либо через, либо как-то через менеджера в отделении. Других вариантов и нет. MASolomko

Повідомлень: 1012 З нами з: 08.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 08:48 uaprofi написав: mephala написав: да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.

на хотлайне особенно хорошо это видно.

не думали почему так? да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.на хотлайне особенно хорошо это видно.не думали почему так?



похоже на сговор - раньше такого не было

где конкуренция продавцов? где антимонопольній комитет? похоже на сговор - раньше такого не былогде конкуренция продавцов? где антимонопольній комитет?



Официальный импортер, обычно он же эксклюзивный, в договоре с дилерами обычно указывает рекомендованные розничные цены. Это делается, чтобы избежать ценовой вакханалии и нечестной конкуренции. Например, раньше часто бывало, что одна какая-то фирма или сеть, чтобы уничтожить конкурентов и стать затем розничным монополистом начинала торговать в ноль, сеть дилеров этого импортера рушилась.



Поэтому сейчас практически весь белый импорт известных марок имеет одинаковый ценник в магазине или интернете. А розничный дилер уже выкручивается дополнительными преференциями - бесплатная доставка, дополнительная гарантия, в подарок что-то дает другое.

Если товар известных марок заявляется на ценнике дешевле обычных цен, то это чаще всего черный или серый импорт. Официальный импортер, обычно он же эксклюзивный, в договоре с дилерами обычно указывает рекомендованные розничные цены. Это делается, чтобы избежать ценовой вакханалии и нечестной конкуренции. Например, раньше часто бывало, что одна какая-то фирма или сеть, чтобы уничтожить конкурентов и стать затем розничным монополистом начинала торговать в ноль, сеть дилеров этого импортера рушилась.Поэтому сейчас практически весь белый импорт известных марок имеет одинаковый ценник в магазине или интернете. А розничный дилер уже выкручивается дополнительными преференциями - бесплатная доставка, дополнительная гарантия, в подарок что-то дает другое.Если товар известных марок заявляется на ценнике дешевле обычных цен, то это чаще всего черный или серый импорт. freeze 4 Повідомлень: 11930 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3585 раз. Подякували: 5224 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 09:06 Stringer написав: romanauscas написав: Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается... Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается...

Если не секрет, а на что вы постоянно используете оч? Если не секрет, а на что вы постоянно используете оч?



Покупки на Розетке и эпицентре(27уа), часто бывают акционные предложения 10-24мес, в Алло робота-пылесоса раньше можно было взять на 24мес.

Вообще бывает так, что ОЧ берут не свинорылы, которые думают про максимальную выгоду, а люди у которых на что-то нет сейчас денег, а в ОЧ можно купить тот же смартфон.

Продукт-то расчитан на уверенных клиентов, которые не успеют погасить вовремя и превратятся в спонсоров)



Карту использую исключительно под ОЧ, поэтому условия повышения лимита могу выполнить только покупая под поднятый лимит. У моей Уни грейс не больше 6 дней Покупки на Розетке и эпицентре(27уа), часто бывают акционные предложения 10-24мес, в Алло робота-пылесоса раньше можно было взять на 24мес.Вообще бывает так, что ОЧ берут не свинорылы, которые думают про максимальную выгоду, а люди у которых на что-то нет сейчас денег, а в ОЧ можно купить тот же смартфон.Продукт-то расчитан на уверенных клиентов, которые не успеют погасить вовремя и превратятся в спонсоров)Карту использую исключительно под ОЧ, поэтому условия повышения лимита могу выполнить только покупая под поднятый лимит. У моей Уни грейс не больше 6 дней ВВХ - ПНХ! romanauscas Повідомлень: 1244 З нами з: 23.11.09 Подякував: 791 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 09:10 MASolomko написав: Либо через, либо как-то через менеджера в отделении. Других вариантов и нет. Либо через, либо как-то через менеджера в отделении. Других вариантов и нет.

Ну, вот и получается, что сейчас у меня кредлимит 38 тыс (еще вырос с тех пор), а лимит по ОЧ как был день тогда 35 тыс и был срезан до 25 тыс, так и всё время вплоть до сейчас он 25. Ну и насколько я понимаю, раз срезали в районе часу-двух ночи, то вряд ли это кто-то из кредитных отделов, т.е. "живой" человек.



Жаль, конечно, что живу вот так, с 38т/25т лимитами. Но, с другой стороны, у знакомых (да и на форумах встречал такие случаи), когда было 500грн/15т и тому подобное. Банк насмехается, так как с учетом еще такого понятия, как размер платежа, нереально с такой разбалансировкой что-то брать по ОЧ. Ну, вот и получается, что сейчас у меня кредлимит 38 тыс (еще вырос с тех пор), а лимит по ОЧ как был день тогда 35 тыс и был срезан до 25 тыс, так и всё время вплоть до сейчас он 25. Ну и насколько я понимаю, раз срезали в районе часу-двух ночи, то вряд ли это кто-то из кредитных отделов, т.е. "живой" человек.Жаль, конечно, что живу вот так, с 38т/25т лимитами. Но, с другой стороны, у знакомых (да и на форумах встречал такие случаи), когда было 500грн/15т и тому подобное. Банк насмехается, так как с учетом еще такого понятия, как размер платежа, нереально с такой разбалансировкой что-то брать по ОЧ. GRooVal

Повідомлень: 164 З нами з: 02.06.13 Подякував: 38 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8158815981608161 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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