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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:54
Stringer
даже если покупать технику раз в 5-10 лет то спокойно можно найти список таких вещей.
одни только смарты не успееш выплатить уже новый нада. он как бы не один в семье
а есть же еще комп, телик, стиралка, холодильник, посудомойка и куча прочей хрени поменьше. так что кто задался целью покупать через ОЧ то думаю забить лимит не проблема.
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mephala
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Додано: Нед 23 чер, 2019 19:55
GRooVal написав:
Может, заботятся?
В том смысле, что на ред-форуме писали день назад, при пополнении своей же универсалки через приватовскую тумбу наличкой, звонок из банка с допросом и выяснением, что и как и почему, и "обнадеживанием", что будут проверять этот платеж, прежде чем зачислят на карту. Вот это я понимаю, приколы, и тех, кто перед часом ПИ (25 числом каждого месяца) на такое попал, пополняя своим деньгами свою же карту...
Все хорошо, когда в меру.
Никогда не цеплялся за кредитные средства, хоть частенько это удобно и выгодно.
Но тем не менее без особых задних мыслей могу обнадежить и закрыть свое пользование, чтобы немного снизить напряжение от подобного уровня заботы.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 01:54
mephala написав:
да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.
на хотлайне особенно хорошо это видно.
не думали почему так?
похоже на сговор - раньше такого не было
где конкуренция продавцов? где антимонопольній комитет?
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uaprofi
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Додано: Пон 24 чер, 2019 05:25
GRooVal написав:
...подал запрос на изменение кредитного лимита по универсалке, было 25 тыс, попросил 26, но вместо этого мне прислали уведомление, что сделали 35 тыщ. И отдельным письмом пришло уведомление на мыло, что мне также повысили лимит ОЧ до 35 тыщ (письмо не от Приватмаркета! Именно официальное уведомление). И в Приват24 я этот лимит видел до полуночи следующих суток, в которые мне пришло уведомление, что лимит пересмотрен и составляет 25 тыщ, старый размер.
Либо через, либо как-то через менеджера в отделении. Других вариантов и нет.
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MASolomko
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:48
uaprofi написав: mephala написав:
да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.
на хотлайне особенно хорошо это видно.
не думали почему так?
похоже на сговор - раньше такого не было
где конкуренция продавцов? где антимонопольній комитет?
Официальный импортер, обычно он же эксклюзивный, в договоре с дилерами обычно указывает рекомендованные розничные цены. Это делается, чтобы избежать ценовой вакханалии и нечестной конкуренции. Например, раньше часто бывало, что одна какая-то фирма или сеть, чтобы уничтожить конкурентов и стать затем розничным монополистом начинала торговать в ноль, сеть дилеров этого импортера рушилась.
Поэтому сейчас практически весь белый импорт известных марок имеет одинаковый ценник в магазине или интернете. А розничный дилер уже выкручивается дополнительными преференциями - бесплатная доставка, дополнительная гарантия, в подарок что-то дает другое.
Если товар известных марок заявляется на ценнике дешевле обычных цен, то это чаще всего черный или серый импорт.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:06
Stringer написав: romanauscas написав:
Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается...
Если не секрет, а на что вы постоянно используете оч?
Покупки на Розетке и эпицентре(27уа), часто бывают акционные предложения 10-24мес, в Алло робота-пылесоса раньше можно было взять на 24мес.
Вообще бывает так, что ОЧ берут не свинорылы, которые думают про максимальную выгоду, а люди у которых на что-то нет сейчас денег, а в ОЧ можно купить тот же смартфон.
Продукт-то расчитан на уверенных клиентов, которые не успеют погасить вовремя и превратятся в спонсоров)
Карту использую исключительно под ОЧ, поэтому условия повышения лимита могу выполнить только покупая под поднятый лимит. У моей Уни грейс не больше 6 дней
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:10
MASolomko написав:
Либо через, либо как-то через менеджера в отделении. Других вариантов и нет.
Ну, вот и получается, что сейчас у меня кредлимит 38 тыс (еще вырос с тех пор), а лимит по ОЧ как был день тогда 35 тыс и был срезан до 25 тыс, так и всё время вплоть до сейчас он 25. Ну и насколько я понимаю, раз срезали в районе часу-двух ночи, то вряд ли это кто-то из кредитных отделов, т.е. "живой" человек.
Жаль, конечно, что живу вот так, с 38т/25т лимитами. Но, с другой стороны, у знакомых (да и на форумах встречал такие случаи), когда было 500грн/15т и тому подобное. Банк насмехается, так как с учетом еще такого понятия, как размер платежа, нереально с такой разбалансировкой что-то брать по ОЧ.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:58
GRooVal, в контакт-центре узнайте как можно повысить лимит больше 25к.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 10:28
Приватбанк: с начала года куплено больше QR-билетов, чем за весь 2018
С начала 2019 года купили QR-билетов на проезд в городском транспорте больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
«За неполные 6 месяцев 2019 года украинцы купили 3 млн 400 тысяч электронных QR-билетов на проезд в городском транспорте, что превысило количество QR-оплат проезда за весь прошлый год», – говорится в сообщении.
По словам заместителя руководителя направления платежей и переводов Приватбанка Артема Фесько, всего за время работы этой технологии в Украине, через Приват24 и QR было оплачено 8 млн поездок в городском транспорте.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:29
Как с наименьшими потерями перекинуть (безнально) деньги с мони на карту для виплат (р2р - 0.5% не предлагать)? СЕП на вход сколько стоит?
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