Додано: Пон 24 чер, 2019 09:10

MASolomko написав: Либо через, либо как-то через менеджера в отделении. Других вариантов и нет. Либо через, либо как-то через менеджера в отделении. Других вариантов и нет.

Ну, вот и получается, что сейчас у меня кредлимит 38 тыс (еще вырос с тех пор), а лимит по ОЧ как был день тогда 35 тыс и был срезан до 25 тыс, так и всё время вплоть до сейчас он 25. Ну и насколько я понимаю, раз срезали в районе часу-двух ночи, то вряд ли это кто-то из кредитных отделов, т.е. "живой" человек.Жаль, конечно, что живу вот так, с 38т/25т лимитами. Но, с другой стороны, у знакомых (да и на форумах встречал такие случаи), когда было 500грн/15т и тому подобное. Банк насмехается, так как с учетом еще такого понятия, как размер платежа, нереально с такой разбалансировкой что-то брать по ОЧ.