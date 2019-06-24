Так точно столько же и СЕП стоить будет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:35
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:44
Сеп и п2п у мони бесплатный. 0,5% это комиссия привата за зачисление на кдв
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 25 чер, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:45
Т.е. вообще без вариантов зайти без этих 0.5% по безналу? А если виртуалку прикрутить и с нее через приват-вклад?
Или только тумба с картой получателя?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:53
Так уже проще прямо на уни слать, она тоже на прием без комиса.
Прийдется старым дедовским способом пополнять.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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