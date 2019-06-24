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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8160816181628163>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:35

  Son of Sun написав:Как с наименьшими потерями перекинуть (безнально) деньги с мони на карту для виплат (р2р - 0.5% не предлагать)? СЕП на вход сколько стоит?

Так точно столько же и СЕП стоить будет.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:44

  Son of Sun написав:Как с наименьшими потерями перекинуть (безнально) деньги с мони на карту для виплат (р2р - 0.5% не предлагать)? СЕП на вход сколько стоит?

Сеп и п2п у мони бесплатный. 0,5% это комиссия привата за зачисление на кдв
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 25 чер, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:45

  slasva написав:
  Son of Sun написав:Как с наименьшими потерями перекинуть (безнально) деньги с мони на карту для виплат (р2р - 0.5% не предлагать)? СЕП на вход сколько стоит?

Так точно столько же и СЕП стоить будет.

Т.е. вообще без вариантов зайти без этих 0.5% по безналу? А если виртуалку прикрутить и с нее через приват-вклад?
Или только тумба с картой получателя?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:49

вирт = уни
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:53

  v57 написав:вирт = уни

Так уже проще прямо на уни слать, она тоже на прием без комиса.
Прийдется старым дедовским способом пополнять.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:23

Re: Приватбанк

Подскажите, хочу онлайн купить валюту.
Есть валютные карты для выплат.
Есть КДВ в гривне.
Как не крути не получается, имхо с этими картами поменять гривну на баксы без комиссии 0,5%.
Но на сайте Привата написано:
"Для обмена иностранной валюты в терминале самообслуживания ПриватБанка нужно выбрать услугу «Обмен валют» в меню терминала «Банковские услуги», указать сумму и карту, на которую будет перечислена валюта. Гривневые средства можно списать с банковской карты или внести наличными."
Получается , что мне надо: в онлайн в личном кабинете выбрать услугу "Обмен валют"
и прийти в любое отделение Привата и внести через кассу гривну по курсу онлайн?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:30

  Yuri_61 написав:Подскажите, хочу онлайн купить валюту.
Есть валютные карты для выплат.
Есть КДВ в гривне.
Как не крути не получается, имхо с этими картами поменять гривну на баксы без комиссии 0,5%.

Выпустите валютную интернет-карту и меняйте на нее с КДВ в гривне.
Если хотите обналичить валюту - оформите депозит на минимальный срок с интернет-карты, а расторжение сделаете на валютную КДВ.
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:00

Если заводить деньги в Приватбанк через Сэп комиссия такая :
--Карта для выплат 0.5 за вход
--Универсальная и золотые и ДР - 0% за вход ..
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:40

Может кто пробовал...
У меня лимит "оплаты частями" = 10000,
товар стоит 15000,
могу я заплатить наличкой на кассе 5000, а на 10000 оформить оплату частями?
kesha876
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:50

  kesha876 написав:Может кто пробовал...
У меня лимит "оплаты частями" = 10000,
товар стоит 15000,
могу я заплатить наличкой на кассе 5000, а на 10000 оформить оплату частями?

Крупные магазины не дадут так сделать (там еще вопрос возврата стоимости товара завязан на чеке и сумме, указанном в этом чеке, если клиент решит отказаться от покупки согласно законодательству).
GRooVal
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