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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8160816181628163 Додано: Вів 25 чер, 2019 19:01 MASolomko написав: GRooVal, в контакт-центре узнайте как можно повысить лимит больше 25к. GRooVal, в контакт-центре узнайте как можно повысить лимит больше 25к.

В чате отправили сюда: https://chast.privatbank.ua/faq







Подал запрос на повышение кредлимита, банк отклонил этот запрос без объяснения. На следующий день (т.е. сегодня) прислали совершенно тупое письмо на мыло с темой Не переплачуйте – користуйтесь «Оплатою частинами» и вот таким вот текстом, в котором написан мой текущий лимит ОЧ 9 тыс (у меня стиралка взята в ОЧ, поэтому пока так, с каждым новым месяцем прибавляется). Но тут же упоминание: максимум 25 тыс и ай-яй-яй:







Ну ладно, то такое, эта ОЧ от Привата - это как ОЧевидное-Невероятное Не сильно то я и надеялся брать ойфоны в ОЧ.



Но, если тут есть люди с большим лимитом по ОЧ, чем 25 тыс - хоть маякните, как вы этого добились и какой у вас кредлимит. Подозреваю, что должен быть минимум 50 тыс, интуитивно. В чате отправили сюда:Подал запрос на повышение кредлимита, банк отклонил этот запрос без объяснения. На следующий день (т.е. сегодня) прислали совершенно тупое письмо на мыло с темой Не переплачуйте – користуйтесь «Оплатою частинами» и вот таким вот текстом, в котором написан мой текущий лимит ОЧ 9 тыс (у меня стиралка взята в ОЧ, поэтому пока так, с каждым новым месяцем прибавляется). Но тут же упоминание: максимум 25 тыс и ай-яй-яй:Ну ладно, то такое, эта ОЧ от Привата - это как ОЧевидное-НевероятноеНе сильно то я и надеялся брать ойфоны в ОЧ.Но, если тут есть люди с большим лимитом по ОЧ, чем 25 тыс - хоть маякните, как вы этого добились и какой у вас кредлимит. Подозреваю, что должен быть минимум 50 тыс, интуитивно. GRooVal

Повідомлень: 166 З нами з: 02.06.13 Подякував: 39 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 19:27 GRooVal написав: MASolomko написав: GRooVal, в контакт-центре узнайте как можно повысить лимит больше 25к. GRooVal, в контакт-центре узнайте как можно повысить лимит больше 25к.

В чате отправили сюда: https://chast.privatbank.ua/faq







Подал запрос на повышение кредлимита, банк отклонил этот запрос без объяснения. На следующий день (т.е. сегодня) прислали совершенно тупое письмо на мыло с темой Не переплачуйте – користуйтесь «Оплатою частинами» и вот таким вот текстом, в котором написан мой текущий лимит ОЧ 9 тыс (у меня стиралка взята в ОЧ, поэтому пока так, с каждым новым месяцем прибавляется). Но тут же упоминание: максимум 25 тыс и ай-яй-яй:







Ну ладно, то такое, эта ОЧ от Привата - это как ОЧевидное-Невероятное Не сильно то я и надеялся брать ойфоны в ОЧ.



Но, если тут есть люди с большим лимитом по ОЧ, чем 25 тыс - хоть маякните, как вы этого добились и какой у вас кредлимит. Подозреваю, что должен быть минимум 50 тыс, интуитивно. В чате отправили сюда:Подал запрос на повышение кредлимита, банк отклонил этот запрос без объяснения. На следующий день (т.е. сегодня) прислали совершенно тупое письмо на мыло с темой Не переплачуйте – користуйтесь «Оплатою частинами» и вот таким вот текстом, в котором написан мой текущий лимит ОЧ 9 тыс (у меня стиралка взята в ОЧ, поэтому пока так, с каждым новым месяцем прибавляется). Но тут же упоминание: максимум 25 тыс и ай-яй-яй:Ну ладно, то такое, эта ОЧ от Привата - это как ОЧевидное-НевероятноеНе сильно то я и надеялся брать ойфоны в ОЧ.Но, если тут есть люди с большим лимитом по ОЧ, чем 25 тыс - хоть маякните, как вы этого добились и какой у вас кредлимит. Подозреваю, что должен быть минимум 50 тыс, интуитивно.

При ліміті 50К ОЧ рівно 25К. При ліміті 50К ОЧ рівно 25К. За Голос...наш голос

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