Додано: Вів 25 чер, 2019 19:01

MASolomko написав: GRooVal, в контакт-центре узнайте как можно повысить лимит больше 25к. GRooVal, в контакт-центре узнайте как можно повысить лимит больше 25к.

В чате отправили сюда:Подал запрос на повышение кредлимита, банк отклонил этот запрос без объяснения. На следующий день (т.е. сегодня) прислали совершенно тупое письмо на мыло с темой Не переплачуйте – користуйтесь «Оплатою частинами» и вот таким вот текстом, в котором написан мой текущий лимит ОЧ 9 тыс (у меня стиралка взята в ОЧ, поэтому пока так, с каждым новым месяцем прибавляется). Но тут же упоминание: максимум 25 тыс и ай-яй-яй:Ну ладно, то такое, эта ОЧ от Привата - это как ОЧевидное-НевероятноеНе сильно то я и надеялся брать ойфоны в ОЧ.Но, если тут есть люди с большим лимитом по ОЧ, чем 25 тыс - хоть маякните, как вы этого добились и какой у вас кредлимит. Подозреваю, что должен быть минимум 50 тыс, интуитивно.