Подал запрос на повышение кредлимита, банк отклонил этот запрос без объяснения. На следующий день (т.е. сегодня) прислали совершенно тупое письмо на мыло с темой Не переплачуйте – користуйтесь «Оплатою частинами» и вот таким вот текстом, в котором написан мой текущий лимит ОЧ 9 тыс (у меня стиралка взята в ОЧ, поэтому пока так, с каждым новым месяцем прибавляется). Но тут же упоминание: максимум 25 тыс и ай-яй-яй:
Ну ладно, то такое, эта ОЧ от Привата - это как ОЧевидное-Невероятное Не сильно то я и надеялся брать ойфоны в ОЧ.
Но, если тут есть люди с большим лимитом по ОЧ, чем 25 тыс - хоть маякните, как вы этого добились и какой у вас кредлимит. Подозреваю, что должен быть минимум 50 тыс, интуитивно.
Подал запрос на повышение кредлимита, банк отклонил этот запрос без объяснения. На следующий день (т.е. сегодня) прислали совершенно тупое письмо на мыло с темой Не переплачуйте – користуйтесь «Оплатою частинами» и вот таким вот текстом, в котором написан мой текущий лимит ОЧ 9 тыс (у меня стиралка взята в ОЧ, поэтому пока так, с каждым новым месяцем прибавляется). Но тут же упоминание: максимум 25 тыс и ай-яй-яй:
Ну ладно, то такое, эта ОЧ от Привата - это как ОЧевидное-Невероятное Не сильно то я и надеялся брать ойфоны в ОЧ.
Но, если тут есть люди с большим лимитом по ОЧ, чем 25 тыс - хоть маякните, как вы этого добились и какой у вас кредлимит. Подозреваю, что должен быть минимум 50 тыс, интуитивно.
При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Мне на отделении рассказывали: для простых клиентов ОЧ 25 тыс. - потолок, для сотрудников Привата могут до 50 тыс. поднять. Хотя у меня было временно 27 тыс., но не долго. И сумма лимита тут не играет роли, точнее повышение суммы лимита не тянет за собой автоматическое повышение суммы ОЧ.