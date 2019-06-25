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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8160816181628163
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:01

  MASolomko написав:GRooVal, в контакт-центре узнайте как можно повысить лимит больше 25к.

В чате отправили сюда: https://chast.privatbank.ua/faq

Зображення

Подал запрос на повышение кредлимита, банк отклонил этот запрос без объяснения. На следующий день (т.е. сегодня) прислали совершенно тупое письмо на мыло с темой Не переплачуйте – користуйтесь «Оплатою частинами» и вот таким вот текстом, в котором написан мой текущий лимит ОЧ 9 тыс (у меня стиралка взята в ОЧ, поэтому пока так, с каждым новым месяцем прибавляется). Но тут же упоминание: максимум 25 тыс и ай-яй-яй:

Зображення

Ну ладно, то такое, эта ОЧ от Привата - это как ОЧевидное-Невероятное :mrgreen: Не сильно то я и надеялся брать ойфоны в ОЧ.

Но, если тут есть люди с большим лимитом по ОЧ, чем 25 тыс - хоть маякните, как вы этого добились и какой у вас кредлимит. Подозреваю, что должен быть минимум 50 тыс, интуитивно.
GRooVal
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:27

  GRooVal написав:
  MASolomko написав:GRooVal, в контакт-центре узнайте как можно повысить лимит больше 25к.

В чате отправили сюда: https://chast.privatbank.ua/faq

Зображення

Подал запрос на повышение кредлимита, банк отклонил этот запрос без объяснения. На следующий день (т.е. сегодня) прислали совершенно тупое письмо на мыло с темой Не переплачуйте – користуйтесь «Оплатою частинами» и вот таким вот текстом, в котором написан мой текущий лимит ОЧ 9 тыс (у меня стиралка взята в ОЧ, поэтому пока так, с каждым новым месяцем прибавляется). Но тут же упоминание: максимум 25 тыс и ай-яй-яй:

Зображення

Ну ладно, то такое, эта ОЧ от Привата - это как ОЧевидное-Невероятное :mrgreen: Не сильно то я и надеялся брать ойфоны в ОЧ.

Но, если тут есть люди с большим лимитом по ОЧ, чем 25 тыс - хоть маякните, как вы этого добились и какой у вас кредлимит. Подозреваю, что должен быть минимум 50 тыс, интуитивно.

При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:39

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.


Тоже так
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:55

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.


брехня
цифри інші
навіщо туман пускати людям в очі?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 02:39

Да. Навіщо?
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:26

Тут привязки нет, все решает банк ну или система сама !

Есть кредитные деньги с лимитом 50к. Предлагали 100к ... А ОЧ тоже сделалось 50к.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:29

Re: Приватбанк

Мне на отделении рассказывали: для простых клиентов ОЧ 25 тыс. - потолок, для сотрудников Привата могут до 50 тыс. поднять. Хотя у меня было временно 27 тыс., но не долго. И сумма лимита тут не играет роли, точнее повышение суммы лимита не тянет за собой автоматическое повышение суммы ОЧ.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:29

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.


брехня
цифри інші
навіщо туман пускати людям в очі?

В смысле другие цыфры? В п24 это выглядит так:
Зображення
В чем брехня?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:11

  EKO написав:
  Квесторе_поверніться написав:При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.


Тоже так

А в мене при КЛ 50к ОЧ теж 50к, хоч я здається її ще за царя Панька користав, щось на зразок шуби жінці купував у довоєнний час. Більше не знайшов мотивації купувати без КБ...

P.S. У ПБ не працював, лише з/п через нього отримую.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:54

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.


брехня
цифри інші
навіщо туман пускати людям в очі?

Не правда Ваша.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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