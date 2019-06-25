війна проти форумних троляк
анонімів що прикриваються добрим імям грандів
анонімок - ГЕТЬ!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:06
війна проти форумних троляк
анонімів що прикриваються добрим імям грандів
анонімок - ГЕТЬ!
+50грн !
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