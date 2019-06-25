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Приватбанк

Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8161816281638164
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:06

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.


брехня
цифри інші
навіщо туман пускати людям в очі?

Не правда Ваша.



війна проти форумних троляк :)
анонімів що прикриваються добрим імям грандів

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