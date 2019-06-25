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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8161816281638164
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:06

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.


брехня
цифри інші
навіщо туман пускати людям в очі?

Не правда Ваша.



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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:58

ПриватБанк начал второй этап обновления автопарка инкассации


ПриватБанк начал второй этап обновления собственного автопарка инкассации. Как сообщили в банке, для обеспечения своевременного обслуживания клиентов, сети банкоматов и терминалов самообслуживания, 26 июня введена в эксплуатацию очередная партия из 12 новых, бронированных инкассаторских автомобилей на базе Mercedes.

«Новые авто адаптированы для работы на украинских дорогах, с повышенным уровнем безопасности инкассаторов и груза, комфортным салоном, а также оснащены встроенным инкассаторским сейфом, что делает невозможным доступ посторонних лиц к ценностям на маршрутах, - отметила заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук. - Оборудование автомобилей полностью соответствует требованиям Национального банка Украины и мировых технологий безопасности".

В рамках первого этапа обновления инкассаторского парка ПриватБанк уже получил 80 таких авто. До конца года инкассаторская служба ПриватБанка получит еще 80. Всего же в ближайшие два года банк планирует замену 240 автомобилей парка, который в целом насчитывает 423 авто.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:59

ПриватБанк и @Railwaybot продали в Телеграмме билетов на 6 миллионов гривен

В ноябре прошлого года ПриватБанк интегрировал свою платежную систему LiqPay в платежные методы Telegram Payments. Первым запустил этот сервис популярный бот для бронирования и покупки железнодорожных билетов @Railwaybot.

С помощью нового инструмента оплаты пользователи @Railwaybot покупают билеты на поезд в несколько кликов прямо в Telegram, без перехода на веб-страницы билетного сервиса. Эту возможность оценили путешественники - за время сотрудничества с ПриватБанком пользователи @Railwaybot приобрели железнодорожных билетов на сумму более 6 миллионов гривен.

"Для наших пользователей важно удобство покупки билета. Бот позволяет найти и приобрести проездной документ прямо в Telegram. А благодаря ПриватБанку оплата происходит за несколько секунд ", - отметил создатель Railwaybot Антон Библя.

Интеграция LiqPay в методы оплат Telegram позволяет украинским компаниям принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карточек непосредственно в ботах мессенджера. Таким образом бизнесу проще получать оплату за услуги в Интернете, не тратя время и ресурсы на разработку или внедрение новых сервисов.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:00

ПриватБанк и @Railwaybot продали в Телеграмме билетов на 6 миллионов гривен

В ноябре прошлого года ПриватБанк интегрировал свою платежную систему LiqPay в платежные методы Telegram Payments. Первым запустил этот сервис популярный бот для бронирования и покупки железнодорожных билетов @Railwaybot.

С помощью нового инструмента оплаты пользователи @Railwaybot покупают билеты на поезд в несколько кликов прямо в Telegram, без перехода на веб-страницы билетного сервиса. Эту возможность оценили путешественники - за время сотрудничества с ПриватБанком пользователи @Railwaybot приобрели железнодорожных билетов на сумму более 6 миллионов гривен.

"Для наших пользователей важно удобство покупки билета. Бот позволяет найти и приобрести проездной документ прямо в Telegram. А благодаря ПриватБанку оплата происходит за несколько секунд ", - отметил создатель Railwaybot Антон Библя.

Интеграция LiqPay в методы оплат Telegram позволяет украинским компаниям принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карточек непосредственно в ботах мессенджера. Таким образом бизнесу проще получать оплату за услуги в Интернете, не тратя время и ресурсы на разработку или внедрение новых сервисов.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:00

СК "Гардиан" начала сотрудничество с КБ "ПриватБанк"

Страховая компания "Гардиан" (Киев) начала сотрудничество с АО КБ "ПриватБанк" в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности, сообщается в пресс-релизе страховщика.

Согласно условиям сотрудничества, клиенты банка и пользователи онлайн-сервиса Приват 24, смогут приобретать полисы ОСАГО СК "Гардиан" в 30-ти филиалах и 1991-му функционирующему отделению Привата по Украине.

Компания отмечает, что за последний месяц текущего года - это второй банк, начавший сотрудничество со страховой компанией "Гардиан". В начале месяца компания получила аккредитацию в АБ "Укргазбанк".

СК "Гардиан" 12 лет работает на рынке страхования Украины, является универсальной компанией, обладающей 35-тю лицензиями Нацкомфинуслуг: 17 лицензий на добровольные виды страхования, 18 лицензий – на обязательные виды страхования.
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