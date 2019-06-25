Додано: Сер 26 чер, 2019 15:39

В Приватбанке рассказали о новых «фишках» в новой версии Приват24



Новый Приват24 будет отличатся от существующего тем, что пользоваться им сможет не только клиент Приватбанка, но и клиент любого другого банка. Об этом в интервью «Минфину» рассказал член правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Алексей Шабан.



Новый Приват24 будет отличатся от существующего тем, что пользоваться им сможет не только клиент Приватбанка, но и клиент любого другого банка.



По словам Шабана, сейчас идет тестирование бета-версии Приват24 2.0.

Что нового



Новый Приват24 будет отличатся от существующего тем, что пользоваться им сможет не только клиент Приватбанка, но и клиент любого другого банка, хотя в последнем случае не все функции будут доступны.

Также будут расширены возможности приложения как market place.



«Мы не спешим с переходом и тестируем бета-версию, потому что хотим, чтобы для клиентов переход к новой версии не был травматичным. В любом случае, старая версия будет существовать и дальше», — отметил Шабан.



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В Приват24 появится виртуальная платежная карта.



«Это будет не интернет-карта, а Универсальная или Карта для выплат. Суть в том, что срок действия карты клиента закончился, он сможет продолжать пользоваться ею в интернете, а пластиковую получить, когда ему удобно», -пояснил банкир.



Также не придется ходить за картой в банк, ее можно будет получить в диспенсере терминала самообслуживания. Клиент введет номер телефона и получит свою карту.