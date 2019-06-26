Додано: Чет 27 чер, 2019 08:59

Государственный «ПриватБанк» дополняет собственные терминалы технологией работы с бесконтактными карточками не только для пополнения счета, но и для осуществления платежей . Об этом рассказал член правления финансового учреждения по вопросам розничного бизнеса Алексей Шабан.



По его словам, ПриватБанк должен развивать не только Приват24, но и повышать качество контактов с клиентами в отделениях и терминалах.



Уже летом Приват24 планирует добавить в свои услуги пользование «виртуальной» универсальной платежной картой.



“Суть в том, что если срок действия карты закончился, он сможет продолжать пользоваться ею в интернете, а пластиковую получить, когда ему удобно”, – пояснил финансовый эксперт.



Он отметил, что клиенту даже не придется ходить в банк, ведь карточку можно будет забрать прямо в терминале самообслуживания. Клиенту ПриватБанка нужно лишь ввести номер своего телефона, чтобы ее получить.



Также в банке работают над уменьшением очередей и улучшением обслуживания в отделениях.



“ Речь идет, в частности, о различных технологиях распознавания лиц, что поможет нам быстрее коммуницировать с клиентом. Например, сообщать начальнику отделения о визите важного клиента. Или подсказать клиент-менеджеру, чем помочь клиенту, который стал в очередь», — сообщил Шабан, добавив, что до конца года в некоторых «пилотных отделениях» появятся подобные нововведения.



Кроме того, в торговых сетях ПриватБанк планирует ввести сервис биометрической идентификации по лицу клиента.



Напомним, уже в августе ПриватБанк запустит обновленную версию интернет-банкинга Приват24 , которая заработала в тестовом режиме в апреле. В новой версии основным инструментом для получения услуг ПриватБанка будет смартфон, поскольку в 2018 году 60% операций было совершено как раз в мобильной версии.