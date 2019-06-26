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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8161816281638164
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:57

  VASH написав:Всегда снимал деньги находящиеся на карте Ощада в банкоматах Привата без комиссии, сегодня провел 4 аналогичные транзакции (одну за другой). По первой ПБ взял комиссию 4,11 грн. Естественно дело не в стоимости половины жетона в метро, а в непредсказуемости банка.

Уверены, что комис взял именно приват, а не скажем, Ощад?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:27

  EKO написав:
  Квесторе_поверніться написав:При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.


Тоже так

Есть и такой расклад 26К ОЧ 25К.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:38

Re: Приватбанк

Это чо, теперь тут всегда так будет, один дельтоспамер будет в теме дурковать?!
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:45

  Stringer написав:Это чо, теперь тут всегда так будет, один дельтоспамер будет в теме дурковать?!

Тоже не выдержал - занес в чс
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:51

Flamingo ну так не очень спасает - заходишь почитать отзывы людей, а там такое:
Зображення
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:50

  Stringer написав:Flamingo ну так не очень спасает - заходишь почитать отзывы людей, а там такое:

Ну это значит что отзывов ЛЮДЕЙ как раз нет - работает бот :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:55

Думал новости черканут...Все пауза тогда.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:18

Re: Приватбанк

Привет всем

Уже давно звонит робот с текстом "Шановний клієнт! Приватбанк радий повідомити Вам приємну новину: отримайте картку голд з підвищеним лімітом (...)". Я не клиент, видимо номер получили с терминала.

В конце был вариант "якщо вам ця пропозиція нецікава натисніть 0". Я нажимал, но время от времени звонили снова. В какой-то момент я не выдержал и нажал "1" (оформить), думая что соединит с человеком и я попрошу исключить мой номер из базы. Но оно бросило трубку и теперь звонит еще чаще чтобы я ее пришел и её забрал.

Я кинул номер в черный список, но не помогает - видимо поэтому.

У кого такое было? Как боролись?
burn
 
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  #<1 ... 8161816281638164
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