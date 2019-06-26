Уверены, что комис взял именно приват, а не скажем, Ощад?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 19:57
Уверены, что комис взял именно приват, а не скажем, Ощад?
Додано: Сер 26 чер, 2019 22:27
Есть и такой расклад 26К ОЧ 25К.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:38
Re: Приватбанк
Это чо, теперь тут всегда так будет, один дельтоспамер будет в теме дурковать?!
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:45
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:51
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:50
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:18
Re: Приватбанк
Привет всем
Уже давно звонит робот с текстом "Шановний клієнт! Приватбанк радий повідомити Вам приємну новину: отримайте картку голд з підвищеним лімітом (...)". Я не клиент, видимо номер получили с терминала.
В конце был вариант "якщо вам ця пропозиція нецікава натисніть 0". Я нажимал, но время от времени звонили снова. В какой-то момент я не выдержал и нажал "1" (оформить), думая что соединит с человеком и я попрошу исключить мой номер из базы. Но оно бросило трубку и теперь звонит еще чаще чтобы я ее пришел и её забрал.
Я кинул номер в черный список, но не помогает - видимо
У кого такое было? Как боролись?
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