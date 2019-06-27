Уверены, что комис взял именно приват, а не скажем, Ощад?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 19:57
Уверены, что комис взял именно приват, а не скажем, Ощад?
Додано: Сер 26 чер, 2019 22:27
Есть и такой расклад 26К ОЧ 25К.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:38
Re: Приватбанк
Это чо, теперь тут всегда так будет, один дельтоспамер будет в теме дурковать?!
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:45
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:51
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:50
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:18
Re: Приватбанк
Привет всем
Уже давно звонит робот с текстом "Шановний клієнт! Приватбанк радий повідомити Вам приємну новину: отримайте картку голд з підвищеним лімітом (...)". Я не клиент, видимо номер получили с терминала.
В конце был вариант "якщо вам ця пропозиція нецікава натисніть 0". Я нажимал, но время от времени звонили снова. В какой-то момент я не выдержал и нажал "1" (оформить), думая что соединит с человеком и я попрошу исключить мой номер из базы. Но оно бросило трубку и теперь звонит еще чаще чтобы я ее пришел и её забрал.
Я кинул номер в черный список, но не помогает - видимо
У кого такое было? Как боролись?
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:50
Re: Приватбанк
burn, мне ноль помог. Пока не нажал — звонили.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:04
[quote="]burn, мне ноль помог. Пока не нажал — звонили.[/quote]****Мне ничего не помогло. На одном номере нажал 1, на втором 0,на третьем просто отбой давал.Один хрен звонки больше месяца шли (уже просто не отвечал ,а некоторые были выключены но когда включал то были сообщения о пропущенных звонках)причём банк заявляет ,что ни какого отношения к этим обзвонам не имеет.И номер не банка. На сайтах типа "KTO ZWONIL" есть мнение,что номера мошеннические и там подмена записи робобабы (типа нажми и подтвердите смену пароля ).
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