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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8162816381648165>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:57

  VASH написав:Всегда снимал деньги находящиеся на карте Ощада в банкоматах Привата без комиссии, сегодня провел 4 аналогичные транзакции (одну за другой). По первой ПБ взял комиссию 4,11 грн. Естественно дело не в стоимости половины жетона в метро, а в непредсказуемости банка.

Уверены, что комис взял именно приват, а не скажем, Ощад?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:27

  EKO написав:
  Квесторе_поверніться написав:При ліміті 50К ОЧ рівно 25К.


Тоже так

Есть и такой расклад 26К ОЧ 25К.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:38

Re: Приватбанк

Это чо, теперь тут всегда так будет, один дельтоспамер будет в теме дурковать?!
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:45

  Stringer написав:Это чо, теперь тут всегда так будет, один дельтоспамер будет в теме дурковать?!

Тоже не выдержал - занес в чс
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:51

Flamingo ну так не очень спасает - заходишь почитать отзывы людей, а там такое:
Зображення
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:50

  Stringer написав:Flamingo ну так не очень спасает - заходишь почитать отзывы людей, а там такое:

Ну это значит что отзывов ЛЮДЕЙ как раз нет - работает бот :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:55

Думал новости черканут...Все пауза тогда.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:18

Re: Приватбанк

Привет всем

Уже давно звонит робот с текстом "Шановний клієнт! Приватбанк радий повідомити Вам приємну новину: отримайте картку голд з підвищеним лімітом (...)". Я не клиент, видимо номер получили с терминала.

В конце был вариант "якщо вам ця пропозиція нецікава натисніть 0". Я нажимал, но время от времени звонили снова. В какой-то момент я не выдержал и нажал "1" (оформить), думая что соединит с человеком и я попрошу исключить мой номер из базы. Но оно бросило трубку и теперь звонит еще чаще чтобы я ее пришел и её забрал.

Я кинул номер в черный список, но не помогает - видимо поэтому.

У кого такое было? Как боролись?
burn
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:50

Re: Приватбанк

burn, мне ноль помог. Пока не нажал — звонили.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:04

[quote="]burn, мне ноль помог. Пока не нажал — звонили.[/quote]****Мне ничего не помогло. На одном номере нажал 1, на втором 0,на третьем просто отбой давал.Один хрен звонки больше месяца шли (уже просто не отвечал ,а некоторые были выключены но когда включал то были сообщения о пропущенных звонках)причём банк заявляет ,что ни какого отношения к этим обзвонам не имеет.И номер не банка. На сайтах типа "KTO ZWONIL" есть мнение,что номера мошеннические и там подмена записи робобабы (типа нажми и подтвердите смену пароля ).
Дядя Дима
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