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Приватбанк
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:22
Хэлп!
Вот я в Приват24 создам виртуальную карту.
Теперь чтоб на неё без комиссий зачислили евро, надо мне:
завести универсальную карту (у меня её нет пока),
без комиссий через терминал зачислить на УНИ карту гривны,
потом в Приват24 с УНИ карты поменять гривну на евро и положить их на интернет карту?
А с интернет карты как вклад в евро оформить на месяц? Чтоб потом без комиссий получить евро в кассе Привата?
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Yuri_61
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:23
Yuri_61 написав:Хэлп!
Вот я в Приат24 зоздам виртуальную карту.
Теперь чтоб на неё без комиссий зачислили евро, надо мне:
завести универсальную карту (у меня её нет пока),
без комиссий через терминал замслить на уни карту гривны
потом в Приват24 с УНИ карты поменять гривну на евро и положить их на интернет карту?
А с интернет карты как вклад оформить на месяц? Чтоб потом без комиссий получить евро в кассе Привата?
В Приват 24 все равно с какой карты депозит открывать. Можно сразу купить, открыть депо, а потом уже в поход за валютной КДВ
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:27
Yuri_61 написав:
А с интернет карты как вклад в евро оформить на месяц? Чтоб потом без комиссий получить евро в кассе Привата?
Насколько я помню у привата нет месячных вкладов в евро. Минимальный срок 3 месяца. Имейте это в виду. Теоретически его можно разорвать досрочно, но есть риск что вернут гривной (с 2014 года за досрочку возвращали так, как сейчас не знаю).
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:37
Flamingo написав: Yuri_61 написав:
А с интернет карты как вклад в евро оформить на месяц? Чтоб потом без комиссий получить евро в кассе Привата?
Насколько я помню у привата нет месячных вкладов в евро. Минимальный срок 3 месяца. Имейте это в виду. Теоретически его можно разорвать досрочно, но есть риск что вернут гривной (с 2014 года за досрочку возвращали так, как сейчас не знаю).
Досрочно могут не разрешить выбрать другую карту, и вернут на ту, с которой он был открыт, а потому нет смысла
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:51
Схему, хэлп!, отпишите:
гривна - на УНИ через терминал без комиссий,
в Приват24 гривну на УНИ карте в евро превожу онлайн на ИНЕТ карту (без комиссий)
а дальше не пойму , как же вклад открыть в евро и как снять с него евро (без комису)
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Yuri_61
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:26
Yuri_61 написав:
Схему, хэлп!, отпишите:
гривна - на УНИ через терминал без комиссий,
в Приват24 гривну на УНИ карте в евро превожу онлайн на ИНЕТ карту (без комиссий)
а дальше не пойму , как же вклад открыть в евро и как снять с него евро (без комису)
Открываете в п24, выбрав свою карту с евро из списка. Можно ещё в специальной аппликацией, доступной в плей маркете, ну или в мобильном приложении п24. А для снятия надо открыть кдв в евро, с неё снятие без комиса.
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Flamingo
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