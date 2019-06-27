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  #<1 ... 8162816381648165
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:22

Re: Приватбанк

Хэлп!

Вот я в Приват24 создам виртуальную карту.
Теперь чтоб на неё без комиссий зачислили евро, надо мне:
завести универсальную карту (у меня её нет пока),
без комиссий через терминал зачислить на УНИ карту гривны,
потом в Приват24 с УНИ карты поменять гривну на евро и положить их на интернет карту?
А с интернет карты как вклад в евро оформить на месяц? Чтоб потом без комиссий получить евро в кассе Привата?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:23

Re: Приватбанк

Yuri_61 написав:Хэлп!

Вот я в Приат24 зоздам виртуальную карту.
Теперь чтоб на неё без комиссий зачислили евро, надо мне:
завести универсальную карту (у меня её нет пока),
без комиссий через терминал замслить на уни карту гривны
потом в Приват24 с УНИ карты поменять гривну на евро и положить их на интернет карту?
А с интернет карты как вклад оформить на месяц? Чтоб потом без комиссий получить евро в кассе Привата?
В Приват 24 все равно с какой карты депозит открывать. Можно сразу купить, открыть депо, а потом уже в поход за валютной КДВ
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:27

  Yuri_61 написав:А с интернет карты как вклад в евро оформить на месяц? Чтоб потом без комиссий получить евро в кассе Привата?

Насколько я помню у привата нет месячных вкладов в евро. Минимальный срок 3 месяца. Имейте это в виду. Теоретически его можно разорвать досрочно, но есть риск что вернут гривной (с 2014 года за досрочку возвращали так, как сейчас не знаю).
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:37

Re: Приватбанк

Flamingo написав:
  Yuri_61 написав:А с интернет карты как вклад в евро оформить на месяц? Чтоб потом без комиссий получить евро в кассе Привата?

Насколько я помню у привата нет месячных вкладов в евро. Минимальный срок 3 месяца. Имейте это в виду. Теоретически его можно разорвать досрочно, но есть риск что вернут гривной (с 2014 года за досрочку возвращали так, как сейчас не знаю).
Досрочно могут не разрешить выбрать другую карту, и вернут на ту, с которой он был открыт, а потому нет смысла
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:51

Re: Приватбанк

Схему, хэлп!, отпишите:

гривна - на УНИ через терминал без комиссий,
в Приват24 гривну на УНИ карте в евро превожу онлайн на ИНЕТ карту (без комиссий)
а дальше не пойму , как же вклад открыть в евро и как снять с него евро (без комису) :(
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:26

  Yuri_61 написав:Схему, хэлп!, отпишите:

гривна - на УНИ через терминал без комиссий,
в Приват24 гривну на УНИ карте в евро превожу онлайн на ИНЕТ карту (без комиссий)
а дальше не пойму , как же вклад открыть в евро и как снять с него евро (без комису) :(
Открываете в п24, выбрав свою карту с евро из списка. Можно ещё в специальной аппликацией, доступной в плей маркете, ну или в мобильном приложении п24. А для снятия надо открыть кдв в евро, с неё снятие без комиса.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:29

  Flamingo написав:
  Yuri_61 написав:Схему, хэлп!, отпишите:

гривна - на УНИ через терминал без комиссий,
в Приват24 гривну на УНИ карте в евро превожу онлайн на ИНЕТ карту (без комиссий)
а дальше не пойму , как же вклад открыть в евро и как снять с него евро (без комису) :(
Открываете в п24, выбрав свою карту с евро из списка. Можно ещё в специальной аппликацией, доступной в плей маркете, ну или в мобильном приложении п24. А для снятия надо открыть кдв в евро, с неё снятие без комиса.


НЕ ПОНЯТНО :(
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:45

Yuri_61
Пополняете свою Уни гривнами в терминале, делаете валютообмен на евро на виртуалку, открываете в Приват24 депозит на 3 мес. с виртуалки, оформляете в отделение КДВ в евро, вносите эту карту для получения процентов и тела вклада, через 3 мес. сможете снять всю сумму евро без комиссии с КДВ.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:07

  Yuri_61 написав:
  Flamingo написав:
  Yuri_61 написав:Схему, хэлп!, отпишите:

гривна - на УНИ через терминал без комиссий,
в Приват24 гривну на УНИ карте в евро превожу онлайн на ИНЕТ карту (без комиссий)
а дальше не пойму , как же вклад открыть в евро и как снять с него евро (без комису) :(
Открываете в п24, выбрав свою карту с евро из списка. Можно ещё в специальной аппликацией, доступной в плей маркете, ну или в мобильном приложении п24. А для снятия надо открыть кдв в евро, с неё снятие без комиса.


НЕ ПОНЯТНО :(
По ходу банки не для вас. А для вас скорее это:
Идёте на рынок, берете у менял и не морочите никому на форуме то что на пасху красят. Так понятно? :)
Flamingo
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