Почему-то пятачка сегодня прокидали с хавкой, хотя каструльку приготовил
у остальных все нормально?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:58
Re: Приватбанк
Почему-то пятачка сегодня прокидали с хавкой, хотя каструльку приготовил
у остальных все нормально?
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