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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8163816481658166
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:58

Re: Приватбанк

Почему-то пятачка сегодня прокидали с хавкой, хотя каструльку приготовил :)

у остальных все нормально?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:00

  curiousobro написав:Почему-то пятачка сегодня прокидали с хавкой, хотя каструльку приготовил :)

у остальных все нормально?

У мну все четко как часы - в 6 утра уже все было
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:20

  Дядя Дима написав:[quote="]burn, мне ноль помог. Пока не нажал — звонили.[/quote]****Мне ничего не помогло. На одном номере нажал 1, на втором 0,на третьем просто отбой давал.Один хрен звонки больше месяца шли (уже просто не отвечал ,а некоторые были выключены но когда включал то были сообщения о пропущенных звонках)причём банк заявляет ,что ни какого отношения к этим обзвонам не имеет.И номер не банка. На сайтах типа "KTO ZWONIL" есть мнение,что номера мошеннические и там подмена записи робобабы (типа нажми и подтвердите смену пароля ).[/quote]

Только вот звонят они ровно на те два номера, которые я оставил у них в терминале. А сегодня утром еще и СМСку прислали. Ну и снова позвонили, само собой.

Я не уверен насчет мошенничества. Во-первых, у меня не спрашивают никакие данные, включая пароль. Всё от меня хотят это цифра 1 или 0, и в зависимости от того что нажму, их действия согласовываются: если 0, звонки ненадолго прекращаются, если 1 - усиленно зовут в отделение. Причем без указания какое именно, просто "ближайшее отделение Приватбанка".

Смысл "мошенникам" звать меня в реальный приват? Я думаю это и названивает реальный приват. Если они обманом перевели к себе пенсию моей соседки (пришла пополнять телефон а ей "подпишите тут и тут"), думаю здесь они и подавно не брезгуют.
burn
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:48

задзвоніть з кожного із тих 2 номерів на 3700 і попросіть гарячки щоби на ці номери не дзвонили з рекламою продуктів привата
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:47

Re: Приватбанк

Подскажите, как быстро сейчас идёт платеж по СЕП с карты на 2620 ?
any4key
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:49

  any4key написав:Подскажите, как быстро сейчас идёт платеж по СЕП с карты на 2620 ?

СЭП отправляет физ.лицо? Если да - то деньги будут зачислены на следующий рабочий день! Приват придерживает платежи физиков и с того имеет пусть не большой но профит :twisted:
Flamingo
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