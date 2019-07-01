Почему-то пятачка сегодня прокидали с хавкой, хотя каструльку приготовил
у остальных все нормально?
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:58
Re: Приватбанк
Почему-то пятачка сегодня прокидали с хавкой, хотя каструльку приготовил
у остальных все нормально?
Додано: Суб 29 чер, 2019 14:00
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:20
Только вот звонят они ровно на те два номера, которые я оставил у них в терминале. А сегодня утром еще и СМСку прислали. Ну и снова позвонили, само собой.
Я не уверен насчет мошенничества. Во-первых, у меня не спрашивают никакие данные, включая пароль. Всё от меня хотят это цифра 1 или 0, и в зависимости от того что нажму, их действия согласовываются: если 0, звонки ненадолго прекращаются, если 1 - усиленно зовут в отделение. Причем без указания какое именно, просто "ближайшее отделение Приватбанка".
Смысл "мошенникам" звать меня в реальный приват? Я думаю это и названивает реальный приват. Если они обманом перевели к себе пенсию моей соседки (пришла пополнять телефон а ей "подпишите тут и тут"), думаю здесь они и подавно не брезгуют.
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:48
задзвоніть з кожного із тих 2 номерів на 3700 і попросіть гарячки щоби на ці номери не дзвонили з рекламою продуктів привата
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:47
Re: Приватбанк
Подскажите, как быстро сейчас идёт платеж по СЕП с карты на 2620 ?
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:49
Додано: Вів 02 лип, 2019 18:44
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