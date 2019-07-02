Додано: Пон 01 лип, 2019 08:20

Дядя Дима написав: [quote="]burn, мне ноль помог. Пока не нажал — звонили.[/quote]****Мне ничего не помогло. На одном номере нажал 1, на втором 0,на третьем просто отбой давал.Один хрен звонки больше месяца шли (уже просто не отвечал ,а некоторые были выключены но когда включал то были сообщения о пропущенных звонках)причём банк заявляет ,что ни какого отношения к этим обзвонам не имеет.И номер не банка. На сайтах типа "KTO ZWONIL" есть мнение,что номера мошеннические и там подмена записи робобабы (типа нажми и подтвердите смену пароля ).[/quote] [quote="]burn, мне ноль помог. Пока не нажал — звонили.[/quote]****Мне ничего не помогло. На одном номере нажал 1, на втором 0,на третьем просто отбой давал.Один хрен звонки больше месяца шли (уже просто не отвечал ,а некоторые были выключены но когда включал то были сообщения о пропущенных звонках)причём банк заявляет ,что ни какого отношения к этим обзвонам не имеет.И номер не банка. На сайтах типа "KTO ZWONIL" есть мнение,что номера мошеннические и там подмена записи робобабы (типа нажми и подтвердите смену пароля ).[/quote]

Только вот звонят они ровно на те два номера, которые я оставил у них в терминале. А сегодня утром еще и СМСку прислали. Ну и снова позвонили, само собой.Я не уверен насчет мошенничества. Во-первых, у меня не спрашивают никакие данные, включая пароль. Всё от меня хотят это цифра 1 или 0, и в зависимости от того что нажму, их действия согласовываются: если 0, звонки ненадолго прекращаются, если 1 - усиленно зовут в отделение. Причем без указания какое именно, просто "ближайшее отделение Приватбанка".Смысл "мошенникам" звать меня в реальный приват? Я думаю это и названивает реальный приват. Если они обманом перевели к себе пенсию моей соседки (пришла пополнять телефон а ей "подпишите тут и тут"), думаю здесь они и подавно не брезгуют.