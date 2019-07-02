Искатель написав:
Хм.. Только что зашел в next.privat.24. Подвязанная пару месяцев назад В+ от Глобуса видна, как и ранее.
Кстати, что интересно. Только в Нексте можно переименовать чужую карту. В полном Приват24 - не дает.
Зато если переименовать в Нексте, то измененное название (а то всем картам дает EuroPay по умолчанию) появится и в полном Приват24.
Понял. Видна-то видна. Но выбрать ее не дает, надо вводить по-новой.
В этом контексте привязка не имеет смысла.
А как с квитанциями платежей в Нексте? Или... они ж потом становятся видны в обычном Приват24, и можно оттуда те же квитанции распечатать, да?