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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8164816581668167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:07

  Искатель написав:
  MASolomko написав:Искатель, пару месяцев назад подвязанная карта была доступна в списке карт Кошелька. Сейчас в Кошельке только Приватовские карты, по чужим надо вводить реквизиты.

Хм.. Только что зашел в next.privat.24. Подвязанная пару месяцев назад В+ от Глобуса видна, как и ранее.
Кстати, что интересно. Только в Нексте можно переименовать чужую карту. В полном Приват24 - не дает.
Зато если переименовать в Нексте, то измененное название (а то всем картам дает EuroPay по умолчанию) появится и в полном Приват24.

Понял. Видна-то видна. Но выбрать ее не дает, надо вводить по-новой.
В этом контексте привязка не имеет смысла.

А как с квитанциями платежей в Нексте? Или... они ж потом становятся видны в обычном Приват24, и можно оттуда те же квитанции распечатать, да?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:25

  Искатель написав:
А как с квитанциями платежей в Нексте? Или... они ж потом становятся видны в обычном Приват24, и можно оттуда те же квитанции распечатать, да?

Квитанция в нексте доступна для распечатки или скачивания в пдф формате через несколько секунд после платежа. Сохранил на диск и не паришься. Появляются ли они в старом п24 не проверял, потому что стараюсь платить без авторизации - в этом случае они точно в не попадают в личный кабинет. В старом п24 приходилось некоторые квитанции по несколько дней ждать пока появятся в архиве - поэтому там без авторизации никак.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:26

  Искатель написав:Только в Нексте можно переименовать чужую карту.

Не только. Можно ещё в Ликпей
mustbe
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  #<1 ... 8164816581668167
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