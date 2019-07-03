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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8164816581668167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:07

  Искатель написав:
  MASolomko написав:Искатель, пару месяцев назад подвязанная карта была доступна в списке карт Кошелька. Сейчас в Кошельке только Приватовские карты, по чужим надо вводить реквизиты.

Хм.. Только что зашел в next.privat.24. Подвязанная пару месяцев назад В+ от Глобуса видна, как и ранее.
Кстати, что интересно. Только в Нексте можно переименовать чужую карту. В полном Приват24 - не дает.
Зато если переименовать в Нексте, то измененное название (а то всем картам дает EuroPay по умолчанию) появится и в полном Приват24.

Понял. Видна-то видна. Но выбрать ее не дает, надо вводить по-новой.
В этом контексте привязка не имеет смысла.

А как с квитанциями платежей в Нексте? Или... они ж потом становятся видны в обычном Приват24, и можно оттуда те же квитанции распечатать, да?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:25

  Искатель написав:
А как с квитанциями платежей в Нексте? Или... они ж потом становятся видны в обычном Приват24, и можно оттуда те же квитанции распечатать, да?

Квитанция в нексте доступна для распечатки или скачивания в пдф формате через несколько секунд после платежа. Сохранил на диск и не паришься. Появляются ли они в старом п24 не проверял, потому что стараюсь платить без авторизации - в этом случае они точно в не попадают в личный кабинет. В старом п24 приходилось некоторые квитанции по несколько дней ждать пока появятся в архиве - поэтому там без авторизации никак.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:26

  Искатель написав:Только в Нексте можно переименовать чужую карту.

Не только. Можно ещё в Ликпей
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:24

Re: Приватбанк

Ребята, при входе в приват24 и авторизации по номеру телефона показывает две возможности входа: одна для частных лиц, другая - бизнес. Это нормально?
Best Man
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:33

Best Man

норм, із недавнього часу теж почало таке показувати
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:36

greenozon
Спасибо, а то ФОП не был и сразу волнуешься - вдруг какие-то "шахеры-махеры" типа по твоим документам кто-то бизнес ведет...

p.s.
это не паранойя ;)
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:04

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Появляются ли они в старом п24 не проверял...
Появляются.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:30

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Появляются ли они в старом п24 не проверял...
Появляются.


Да, увидел: появляются, но только в архиве платежей. По чужим картам ничего похожего на выписки не появляется.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:22

Re: Приватбанк

Рожкова в 19:30 на УР1 розкаже куда ділись людські та державні грошики в приваті.

Фурса
Коломойського так притиснули американці, що він тепер готовий транслювати будь-яку російську пропаганду. Просто у нього немає вибору. І це зрозуміло. Тут або він відведе Україну в «русский мир», або Україна відведе його до прокурора. До того ж американського.
У 2014 був ворогом № 1 для Путіна, тепер — перший друг. І те, і те — тільки бізнес. У 2014 році це дозволяло сідати на потоки і викачувати нафту, виводячи гроші заодно з Привату, а тепер рятує його від покарання за гріхи.
https://wz.lviv.ua/blogs/393307-abo-kol ... -prokurora
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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