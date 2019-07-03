MASolomko написав:Искатель, пару месяцев назад подвязанная карта была доступна в списке карт Кошелька. Сейчас в Кошельке только Приватовские карты, по чужим надо вводить реквизиты.
Хм.. Только что зашел в next.privat.24. Подвязанная пару месяцев назад В+ от Глобуса видна, как и ранее. Кстати, что интересно. Только в Нексте можно переименовать чужую карту. В полном Приват24 - не дает. Зато если переименовать в Нексте, то измененное название (а то всем картам дает EuroPay по умолчанию) появится и в полном Приват24.
Понял. Видна-то видна. Но выбрать ее не дает, надо вводить по-новой. В этом контексте привязка не имеет смысла.
А как с квитанциями платежей в Нексте? Или... они ж потом становятся видны в обычном Приват24, и можно оттуда те же квитанции распечатать, да?
Искатель написав: А как с квитанциями платежей в Нексте? Или... они ж потом становятся видны в обычном Приват24, и можно оттуда те же квитанции распечатать, да?
Квитанция в нексте доступна для распечатки или скачивания в пдф формате через несколько секунд после платежа. Сохранил на диск и не паришься. Появляются ли они в старом п24 не проверял, потому что стараюсь платить без авторизации - в этом случае они точно в не попадают в личный кабинет. В старом п24 приходилось некоторые квитанции по несколько дней ждать пока появятся в архиве - поэтому там без авторизации никак.
Рожкова в 19:30 на УР1 розкаже куда ділись людські та державні грошики в приваті.
Фурса Коломойського так притиснули американці, що він тепер готовий транслювати будь-яку російську пропаганду. Просто у нього немає вибору. І це зрозуміло. Тут або він відведе Україну в «русский мир», або Україна відведе його до прокурора. До того ж американського. У 2014 був ворогом № 1 для Путіна, тепер — перший друг. І те, і те — тільки бізнес. У 2014 році це дозволяло сідати на потоки і викачувати нафту, виводячи гроші заодно з Привату, а тепер рятує його від покарання за гріхи. https://wz.lviv.ua/blogs/393307-abo-kol ... -prokurora