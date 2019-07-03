Ой+ написав:Рожкова в 19:30 на УР1 розкаже куда ділись людські та державні грошики в приваті.
Фурса Коломойського так притиснули американці, що він тепер готовий транслювати будь-яку російську пропаганду. Просто у нього немає вибору. І це зрозуміло. Тут або він відведе Україну в «русский мир», або Україна відведе його до прокурора. До того ж американського. У 2014 був ворогом № 1 для Путіна, тепер — перший друг. І те, і те — тільки бізнес. У 2014 році це дозволяло сідати на потоки і викачувати нафту, виводячи гроші заодно з Привату, а тепер рятує його від покарання за гріхи. https://wz.lviv.ua/blogs/393307-abo-kol ... -prokurora
Скорее бы Коломойшу отвели к прокурору. После интервью в духе "повстанцы повставали" и "интернациональный долг россиянцев на Донбассе" особенно остро проявляется во мне это желание.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.