RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8165816681678168
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:52

  Ой+ написав:Рожкова в 19:30 на УР1 розкаже куда ділись людські та державні грошики в приваті.

Фурса
Коломойського так притиснули американці, що він тепер готовий транслювати будь-яку російську пропаганду. Просто у нього немає вибору. І це зрозуміло. Тут або він відведе Україну в «русский мир», або Україна відведе його до прокурора. До того ж американського.
У 2014 був ворогом № 1 для Путіна, тепер — перший друг. І те, і те — тільки бізнес. У 2014 році це дозволяло сідати на потоки і викачувати нафту, виводячи гроші заодно з Привату, а тепер рятує його від покарання за гріхи.
https://wz.lviv.ua/blogs/393307-abo-kol ... -prokurora

Скорее бы Коломойшу отвели к прокурору. После интервью в духе "повстанцы повставали" и "интернациональный долг россиянцев на Донбассе" особенно остро проявляется во мне это желание.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2131
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:27

Позвонили из банка, но с частного мобильного номера. Пожаловались, что давно кредиткой не пользуюсь (а зачем ей пользоваться, когда вокруг столько всего вкусного?). Сказали, что надо сделать покупку картой на 50 гривен, чтобы подтвердить, что карта активна, или что-то в этом роде.
Не спрашиваю даже, нужно ли действительно подтверждать активность карты, мне просто интересно, если я действительно сделаю какую-то оплату, то как банк может связать этот факт с личностью звонившего агента или сотрудника, чтобы ему какую-то копейку бонуса начислить? А если это не делается, то какой им смысл в таких обзвонах? Исключительно по разнарядке?
M-Audio
 
Повідомлень: 1612
З нами з: 23.03.11
Подякував: 257 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:01

  M-Audio написав:Позвонили из банка, но с частного мобильного номера. Пожаловались, что давно кредиткой не пользуюсь (а зачем ей пользоваться, когда вокруг столько всего вкусного?). Сказали, что надо сделать покупку картой на 50 гривен, чтобы подтвердить, что карта активна, или что-то в этом роде.
Не спрашиваю даже, нужно ли действительно подтверждать активность карты, мне просто интересно, если я действительно сделаю какую-то оплату, то как банк может связать этот факт с личностью звонившего агента или сотрудника, чтобы ему какую-то копейку бонуса начислить? А если это не делается, то какой им смысл в таких обзвонах? Исключительно по разнарядке?


А может это с телефона вашего перс.менеджера если Голд. :D
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 11.10.16
Подякував: 747 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:07

  M-Audio написав:... если я действительно сделаю какую-то оплату, то как банк может связать этот факт с личностью звонившего агента ...

В смысле "как"? -- каждой "говорящей голове" выдается кучка залежалых карт -- если по этой кучке в течении Н-дней появляются операции -- молодец...
_hunter
 
Повідомлень: 955
З нами з: 22.03.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:49

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Не спрашиваю даже, нужно ли действительно подтверждать активность карты, мне просто интересно, если я действительно сделаю какую-то оплату, то как банк может связать этот факт с личностью звонившего агента или сотрудника, чтобы ему какую-то копейку бонуса начислить? А если это не делается, то какой им смысл в таких обзвонах? Исключительно по разнарядке?

Капне тій дівчинці, що видавала вам картку, вона вам і дзвонила. Без поповнення і покупки їй не виплачують бонуси, а їсти хочеться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3342
З нами з: 18.08.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:20

Re: Приватбанк

"ПриватБанк запустив миттєвий випуск віртуальних банківських карток"

Заказ платежных карт возможен в бета веб-версии Приват24.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 08.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8165816681678168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, vollena71, Фантом і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13957)
05.07.2019 17:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.