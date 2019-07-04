Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:27

Позвонили из банка, но с частного мобильного номера. Пожаловались, что давно кредиткой не пользуюсь (а зачем ей пользоваться, когда вокруг столько всего вкусного?). Сказали, что надо сделать покупку картой на 50 гривен, чтобы подтвердить, что карта активна, или что-то в этом роде.

Не спрашиваю даже, нужно ли действительно подтверждать активность карты, мне просто интересно, если я действительно сделаю какую-то оплату, то как банк может связать этот факт с личностью звонившего агента или сотрудника, чтобы ему какую-то копейку бонуса начислить? А если это не делается, то какой им смысл в таких обзвонах? Исключительно по разнарядке?