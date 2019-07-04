Ой+ написав:Рожкова в 19:30 на УР1 розкаже куда ділись людські та державні грошики в приваті.
Фурса Коломойського так притиснули американці, що він тепер готовий транслювати будь-яку російську пропаганду. Просто у нього немає вибору. І це зрозуміло. Тут або він відведе Україну в «русский мир», або Україна відведе його до прокурора. До того ж американського. У 2014 був ворогом № 1 для Путіна, тепер — перший друг. І те, і те — тільки бізнес. У 2014 році це дозволяло сідати на потоки і викачувати нафту, виводячи гроші заодно з Привату, а тепер рятує його від покарання за гріхи. https://wz.lviv.ua/blogs/393307-abo-kol ... -prokurora
Скорее бы Коломойшу отвели к прокурору. После интервью в духе "повстанцы повставали" и "интернациональный долг россиянцев на Донбассе" особенно остро проявляется во мне это желание.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Позвонили из банка, но с частного мобильного номера. Пожаловались, что давно кредиткой не пользуюсь (а зачем ей пользоваться, когда вокруг столько всего вкусного?). Сказали, что надо сделать покупку картой на 50 гривен, чтобы подтвердить, что карта активна, или что-то в этом роде. Не спрашиваю даже, нужно ли действительно подтверждать активность карты, мне просто интересно, если я действительно сделаю какую-то оплату, то как банк может связать этот факт с личностью звонившего агента или сотрудника, чтобы ему какую-то копейку бонуса начислить? А если это не делается, то какой им смысл в таких обзвонах? Исключительно по разнарядке?
M-Audio написав:Позвонили из банка, но с частного мобильного номера. Пожаловались, что давно кредиткой не пользуюсь (а зачем ей пользоваться, когда вокруг столько всего вкусного?). Сказали, что надо сделать покупку картой на 50 гривен, чтобы подтвердить, что карта активна, или что-то в этом роде. Не спрашиваю даже, нужно ли действительно подтверждать активность карты, мне просто интересно, если я действительно сделаю какую-то оплату, то как банк может связать этот факт с личностью звонившего агента или сотрудника, чтобы ему какую-то копейку бонуса начислить? А если это не делается, то какой им смысл в таких обзвонах? Исключительно по разнарядке?
А может это с телефона вашего перс.менеджера если Голд.
M-Audio написав:Не спрашиваю даже, нужно ли действительно подтверждать активность карты, мне просто интересно, если я действительно сделаю какую-то оплату, то как банк может связать этот факт с личностью звонившего агента или сотрудника, чтобы ему какую-то копейку бонуса начислить? А если это не делается, то какой им смысл в таких обзвонах? Исключительно по разнарядке?
Капне тій дівчинці, що видавала вам картку, вона вам і дзвонила. Без поповнення і покупки їй не виплачують бонуси, а їсти хочеться.