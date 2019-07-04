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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:15
Re: Приватбанк
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,кто в теме, как наилучшим образом перевести в Украину доллары США из Америки.Есть валютная карта привата.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:26
Свифт, но готовьте правильные документы
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:30
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:53
А если paysend? Вроде здесь фиксированная комиссия на любую сумму из Америки 2$, а если свифтом, то забирает банк отправитель, банк посредник, банк получатель.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
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