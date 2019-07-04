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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8166816781688169
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:15

Re: Приватбанк

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,кто в теме, как наилучшим образом перевести в Украину доллары США из Америки.Есть валютная карта привата.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:26

  Barsurman написав:Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,кто в теме, как наилучшим образом перевести в Украину доллары США из Америки.Есть валютная карта привата.

Свифт, но готовьте правильные документы
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:30

Re: Приватбанк

  Barsurman написав:Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,кто в теме, как наилучшим образом перевести в Украину доллары США из Америки.Есть валютная карта привата.

Очень много нюансов, кто кому и за что переводит. А так если к примеру родственники - то свифтом. В п24 есть реквизиты для этого.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:53

  Flamingo написав:
  Barsurman написав:Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,кто в теме, как наилучшим образом перевести в Украину доллары США из Америки.Есть валютная карта привата.

Очень много нюансов, кто кому и за что переводит. А так если к примеру родственники - то свифтом. В п24 есть реквизиты для этого.


А если paysend? Вроде здесь фиксированная комиссия на любую сумму из Америки 2$, а если свифтом, то забирает банк отправитель, банк посредник, банк получатель.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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