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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:15
Re: Приватбанк
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,кто в теме, как наилучшим образом перевести в Украину доллары США из Америки.Есть валютная карта привата.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:26
Свифт, но готовьте правильные документы
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:30
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:53
А если paysend? Вроде здесь фиксированная комиссия на любую сумму из Америки 2$, а если свифтом, то забирает банк отправитель, банк посредник, банк получатель.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:09
Сегодня хотел открыть ЕВРОВУЮ карту, думаю попробую. Ага щаззззззззззззззз. Почему то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно переходить в БЕТА версию из обычной -никак. Про то что Бета версия полный отстой и редкая ...... гадость я не промолчу, если банк закроет старую версию, то лично я распрощаюсь с банком, т.к. пользоваться новой версией мне КАТЕГОРИЧЕСКИ не понравилось !!! Теперь о главном при заказе - выборе карты (с трудом нашел где искать) есть и платежная система и тип карты, НО Я НЕ НАШЕЛ выбора ВАЛЮТЫ карты ! значится только гривна........
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:13
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:37
Почитайте отзывы - народ пишет, что не рекомендуют посылать большие суммы, не рекомендуют слать на Мастер - Виза работает вроде без проблем, не все банки пропускают платежи и сами платежи в основном шлют из Европы в Украину, Из Украины в Россию и назад. По штатам отзывов не встречал, но зная что фин.мон. штатовский ну никак не слабее нашего - могут просто не выпустить платеж. Причем читал отзыв россиянина, что платеж на русский ситибанк не прошел (видно мамка не позволила), сбер - принял.
Опять таки вы собираетесь слать на КДВ? Будет комис. Если на уни - надо будет перекантовываться на депо. Небольшие суммы могут пройти - большие - скорее всего нет. Но если вдруг пройдут - велика вероятность что возбудится местный фин.мон. В общем ИМХО риски непрохождения платежа довольно высоки.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:51
Речь идет о сумме 1000$, какая комиссия если свифтом? Слать буду на КДВ, paysend заинтересовал потому,что там фиксированная комиссия.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
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