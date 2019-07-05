Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:37

Barsurman написав: А если paysend? Вроде здесь фиксированная комиссия на любую сумму из Америки 2$, а если свифтом, то забирает банк отправитель, банк посредник, банк получатель. А если paysend? Вроде здесь фиксированная комиссия на любую сумму из Америки 2$, а если свифтом, то забирает банк отправитель, банк посредник, банк получатель.

Почитайте отзывы - народ пишет, что не рекомендуют посылать большие суммы, не рекомендуют слать на Мастер - Виза работает вроде без проблем, не все банки пропускают платежи и сами платежи в основном шлют из Европы в Украину, Из Украины в Россию и назад. По штатам отзывов не встречал, но зная что фин.мон. штатовский ну никак не слабее нашего - могут просто не выпустить платеж. Причем читал отзыв россиянина, что платеж на русский ситибанк не прошел (видно мамка не позволила), сбер - принял.Опять таки вы собираетесь слать на КДВ? Будет комис. Если на уни - надо будет перекантовываться на депо. Небольшие суммы могут пройти - большие - скорее всего нет. Но если вдруг пройдут - велика вероятность что возбудится местный фин.мон. В общем ИМХО риски непрохождения платежа довольно высоки.