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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8166816781688169
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:15

Re: Приватбанк

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,кто в теме, как наилучшим образом перевести в Украину доллары США из Америки.Есть валютная карта привата.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:26

  Barsurman написав:Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,кто в теме, как наилучшим образом перевести в Украину доллары США из Америки.Есть валютная карта привата.

Свифт, но готовьте правильные документы
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:30

Re: Приватбанк

  Barsurman написав:Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,кто в теме, как наилучшим образом перевести в Украину доллары США из Америки.Есть валютная карта привата.

Очень много нюансов, кто кому и за что переводит. А так если к примеру родственники - то свифтом. В п24 есть реквизиты для этого.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:53

  Flamingo написав:
  Barsurman написав:Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,кто в теме, как наилучшим образом перевести в Украину доллары США из Америки.Есть валютная карта привата.

Очень много нюансов, кто кому и за что переводит. А так если к примеру родственники - то свифтом. В п24 есть реквизиты для этого.


А если paysend? Вроде здесь фиксированная комиссия на любую сумму из Америки 2$, а если свифтом, то забирает банк отправитель, банк посредник, банк получатель.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:09

:mrgreen:
  MASolomko написав:"ПриватБанк запустив миттєвий випуск віртуальних банківських карток"

Заказ платежных карт возможен в бета веб-версии Приват24.

Сегодня хотел открыть ЕВРОВУЮ карту, думаю попробую. Ага щаззззззззззззззз. Почему то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно переходить в БЕТА версию из обычной -никак. Про то что Бета версия полный отстой и редкая ...... гадость я не промолчу, если банк закроет старую версию, то лично я распрощаюсь с банком, т.к. пользоваться новой версией мне КАТЕГОРИЧЕСКИ не понравилось !!! Теперь о главном при заказе - выборе карты (с трудом нашел где искать) есть и платежная система и тип карты, НО Я НЕ НАШЕЛ выбора ВАЛЮТЫ карты ! значится только гривна........ :mrgreen:
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:13

  v57 написав:лучше бы их удаление починили

сегодня удалял в бета версии - работало, НО после удаления и подтверждающего смс об удалении из банка, карта осталась в меню СТАРОЙ версии, чувствую нас всех с вами впереди ждет большой геморрой в связи с переходом на новую версию :mrgreen:
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:37

  Barsurman написав:А если paysend? Вроде здесь фиксированная комиссия на любую сумму из Америки 2$, а если свифтом, то забирает банк отправитель, банк посредник, банк получатель.

Почитайте отзывы - народ пишет, что не рекомендуют посылать большие суммы, не рекомендуют слать на Мастер - Виза работает вроде без проблем, не все банки пропускают платежи и сами платежи в основном шлют из Европы в Украину, Из Украины в Россию и назад. По штатам отзывов не встречал, но зная что фин.мон. штатовский ну никак не слабее нашего - могут просто не выпустить платеж. Причем читал отзыв россиянина, что платеж на русский ситибанк не прошел (видно мамка не позволила), сбер - принял.
Опять таки вы собираетесь слать на КДВ? Будет комис. Если на уни - надо будет перекантовываться на депо. Небольшие суммы могут пройти - большие - скорее всего нет. Но если вдруг пройдут - велика вероятность что возбудится местный фин.мон. В общем ИМХО риски непрохождения платежа довольно высоки.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:51

  Flamingo написав:
  Barsurman написав:А если paysend? Вроде здесь фиксированная комиссия на любую сумму из Америки 2$, а если свифтом, то забирает банк отправитель, банк посредник, банк получатель.

Почитайте отзывы - народ пишет, что не рекомендуют посылать большие суммы, не рекомендуют слать на Мастер - Виза работает вроде без проблем, не все банки пропускают платежи и сами платежи в основном шлют из Европы в Украину, Из Украины в Россию и назад. По штатам отзывов не встречал, но зная что фин.мон. штатовский ну никак не слабее нашего - могут просто не выпустить платеж. Причем читал отзыв россиянина, что платеж на русский ситибанк не прошел (видно мамка не позволила), сбер - принял.
Опять таки вы собираетесь слать на КДВ? Будет комис. Если на уни - надо будет перекантовываться на депо. Небольшие суммы могут пройти - большие - скорее всего нет. Но если вдруг пройдут - велика вероятность что возбудится местный фин.мон. В общем ИМХО риски непрохождения платежа довольно высоки.

Речь идет о сумме 1000$, какая комиссия если свифтом? Слать буду на КДВ, paysend заинтересовал потому,что там фиксированная комиссия.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:31

  Barsurman написав:Речь идет о сумме 1000$, какая комиссия если свифтом? Слать буду на КДВ, paysend заинтересовал потому,что там фиксированная комиссия.

Если отправитель заплатит комиссию исходящую по тарифу SHA, то должна прийти полная сумма, нет смысла доплачивать за тариф FULL, но отправлять СВИФТ лучше с банка в США, в котором Приват имеет коресподентский счет, например JP Morgan Chase Bank, чтобы не снималась дополнительная комиссия приблизительно 30 долларов к тарифу, которую в конечном итоге может списать банк-посредник из вашей суммы получателя. Приват дополнительную комиссию за входные Свифты не снимает, если на КДВ - то комиссия карты 0,5% - засчитают на карту 995 долларов. Отправитель должен четко указать реквизиты получателя, в том числе вместо номера карты - ее счет в формате IBAN и назначение платежа - лучше писать помощь родственнику или т.п. Когда придет перевод, то могут звонить получателю и спрашивать от кого перевод и назначения, но сумма 1000 не должна заинтересовать финмониторинг, если это единоразовый перевод.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:48

  M-Audio написав:Позвонили из банка, но с частного мобильного номера. Пожаловались, что давно кредиткой не пользуюсь (а зачем ей пользоваться, когда вокруг столько всего вкусного?). Сказали, что надо сделать покупку картой на 50 гривен, чтобы подтвердить, что карта активна, или что-то в этом роде.
Не спрашиваю даже, нужно ли действительно подтверждать активность карты, мне просто интересно, если я действительно сделаю какую-то оплату, то как банк может связать этот факт с личностью звонившего агента или сотрудника, чтобы ему какую-то копейку бонуса начислить? А если это не делается, то какой им смысл в таких обзвонах? Исключительно по разнарядке?

Потом пришлют штук 5 СМС о задолженности и льготном периоде, 10 раз будут звонить, чтобы погасили и стоически уточнять точную дату сего момента.
Black Jack - White Business
ruvex
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