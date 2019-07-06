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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8167816881698170 Додано: Суб 06 лип, 2019 05:26 Re: Приватбанк lwa написав: ...Я НЕ НАШЕЛ выбора ВАЛЮТЫ карты ! значится только гривна........ ...Я НЕ НАШЕЛ выбора ВАЛЮТЫ карты ! значится только гривна........ Смотрел на днях оформление КдВ — выбор валюты был.

У меня в наличии уже есть КдВ по одной в UAH, USD, EUR. Возможно, вы уже выбрали лимит по валютным картам? Смотрел на днях оформление КдВ — выбор валюты был.У меня в наличии уже есть КдВ по одной в UAH, USD, EUR. Возможно, вы уже выбрали лимит по валютным картам? MASolomko

Повідомлень: 1047 З нами з: 08.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 21:28 Sanio написав: Barsurman написав: Речь идет о сумме 1000$, какая комиссия если свифтом? Слать буду на КДВ, paysend заинтересовал потому,что там фиксированная комиссия. Речь идет о сумме 1000$, какая комиссия если свифтом? Слать буду на КДВ, paysend заинтересовал потому,что там фиксированная комиссия.

Если отправитель заплатит комиссию исходящую по тарифу SHA, то должна прийти полная сумма, нет смысла доплачивать за тариф FULL, но отправлять СВИФТ лучше с банка в США, в котором Приват имеет коресподентский счет, например JP Morgan Chase Bank, чтобы не снималась дополнительная комиссия приблизительно 30 долларов к тарифу, которую в конечном итоге может списать банк-посредник из вашей суммы получателя. Приват дополнительную комиссию за входные Свифты не снимает, если на КДВ - то комиссия карты 0,5% - засчитают на карту 995 долларов. Отправитель должен четко указать реквизиты получателя, в том числе вместо номера карты - ее счет в формате IBAN и назначение платежа - лучше писать помощь родственнику или т.п. Когда придет перевод, то могут звонить получателю и спрашивать от кого перевод и назначения, но сумма 1000 не должна заинтересовать финмониторинг, если это единоразовый перевод. Если отправитель заплатит комиссию исходящую по тарифу SHA, то должна прийти полная сумма, нет смысла доплачивать за тариф FULL, но отправлять СВИФТ лучше с банка в США, в котором Приват имеет коресподентский счет, например JP Morgan Chase Bank, чтобы не снималась дополнительная комиссия приблизительно 30 долларов к тарифу, которую в конечном итоге может списать банк-посредник из вашей суммы получателя. Приват дополнительную комиссию за входные Свифты не снимает, если на КДВ - то комиссия карты 0,5% - засчитают на карту 995 долларов. Отправитель должен четко указать реквизиты получателя, в том числе вместо номера карты - ее счет в формате IBAN и назначение платежа - лучше писать помощь родственнику или т.п. Когда придет перевод, то могут звонить получателю и спрашивать от кого перевод и назначения, но сумма 1000 не должна заинтересовать финмониторинг, если это единоразовый перевод.

Спасибо за разъяснение. Спасибо за разъяснение. Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк Barsurman Повідомлень: 1164 З нами з: 09.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8167816881698170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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