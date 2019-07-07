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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8167816881698170
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 05:26

Re: Приватбанк

  lwa написав:...Я НЕ НАШЕЛ выбора ВАЛЮТЫ карты ! значится только гривна........ :mrgreen:
Смотрел на днях оформление КдВ — выбор валюты был.
У меня в наличии уже есть КдВ по одной в UAH, USD, EUR. Возможно, вы уже выбрали лимит по валютным картам?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:28

  Sanio написав:
  Barsurman написав:Речь идет о сумме 1000$, какая комиссия если свифтом? Слать буду на КДВ, paysend заинтересовал потому,что там фиксированная комиссия.

Если отправитель заплатит комиссию исходящую по тарифу SHA, то должна прийти полная сумма, нет смысла доплачивать за тариф FULL, но отправлять СВИФТ лучше с банка в США, в котором Приват имеет коресподентский счет, например JP Morgan Chase Bank, чтобы не снималась дополнительная комиссия приблизительно 30 долларов к тарифу, которую в конечном итоге может списать банк-посредник из вашей суммы получателя. Приват дополнительную комиссию за входные Свифты не снимает, если на КДВ - то комиссия карты 0,5% - засчитают на карту 995 долларов. Отправитель должен четко указать реквизиты получателя, в том числе вместо номера карты - ее счет в формате IBAN и назначение платежа - лучше писать помощь родственнику или т.п. Когда придет перевод, то могут звонить получателю и спрашивать от кого перевод и назначения, но сумма 1000 не должна заинтересовать финмониторинг, если это единоразовый перевод.

Спасибо за разъяснение.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:47

  MASolomko написав:
  lwa написав:...Я НЕ НАШЕЛ выбора ВАЛЮТЫ карты ! значится только гривна........ :mrgreen:
Смотрел на днях оформление КдВ — выбор валюты был.
У меня в наличии уже есть КдВ по одной в UAH, USD, EUR. Возможно, вы уже выбрали лимит по валютным картам?

Я в Голд клубе. Хотел оформить долларовую Универсальную карту, чтобы пополнять её в терминале, тоже нет выбора. В валюте доступны только карты Для выплат.
В итоге наклацал и получил ненужную мне Универсальную в гривне. Буду теперь придумывать куда её с пользой применить.
Anatolii
 
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  #<1 ... 8167816881698170
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