Смотрел на днях оформление КдВ — выбор валюты был.
У меня в наличии уже есть КдВ по одной в UAH, USD, EUR. Возможно, вы уже выбрали лимит по валютным картам?
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Додано: Суб 06 лип, 2019 05:26
Re: Приватбанк
Додано: Суб 06 лип, 2019 21:28
Спасибо за разъяснение.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: Нед 07 лип, 2019 20:47
Я в Голд клубе. Хотел оформить долларовую Универсальную карту, чтобы пополнять её в терминале. В валюте доступны только карты Для выплат.
В итоге наклацал и получил ненужную мне Универсальную в гривне. Буду теперь придумывать куда её с пользой применить.
Востаннє редагувалось Anatolii в Нед 07 лип, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:02
Терминал отказался принять 100$ серии 2009А (новую). Как оказалось она несколько отличается от таких же новых - имеет фиолетовый оттенок. Вроде про такое уже писали. Значит не починили? Купюра то хоть не подделка? Кстати из имеющихся единственная такая, и другой терминал тоже не принял.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 22:39
Re: Приватбанк
Пополните через кассу.Вы всерьез думаете что по фото можно определить подделка или нет?
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