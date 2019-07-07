Смотрел на днях оформление КдВ — выбор валюты был.
У меня в наличии уже есть КдВ по одной в UAH, USD, EUR. Возможно, вы уже выбрали лимит по валютным картам?
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Додано: Суб 06 лип, 2019 05:26
Re: Приватбанк
Додано: Суб 06 лип, 2019 21:28
Спасибо за разъяснение.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: Нед 07 лип, 2019 20:47
Я в Голд клубе. Хотел оформить долларовую Универсальную карту, чтобы пополнять её в терминале. В валюте доступны только карты Для выплат.
В итоге наклацал и получил ненужную мне Универсальную в гривне. Буду теперь придумывать куда её с пользой применить.
Востаннє редагувалось Anatolii в Нед 07 лип, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:02
Терминал отказался принять 100$ серии 2009А (новую). Как оказалось она несколько отличается от таких же новых - имеет фиолетовый оттенок. Вроде про такое уже писали. Значит не починили? Купюра то хоть не подделка? Кстати из имеющихся единственная такая, и другой терминал тоже не принял.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 22:39
Re: Приватбанк
Пополните через кассу.Вы всерьез думаете что по фото можно определить подделка или нет?
Додано: Нед 07 лип, 2019 23:42
Re: Приватбанк
Не видел подделок новых соток.
Я думаю, достаточно посмотреть голограмму на синей ленте и на просвет клетчатую структуру бумаги, характерную для нормы.
Возможен вариант, что не подделка, а полиграфический брачок, если как пишут неестественный фиолетовый оттенок. Но проблема слить купюру остается.
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:12
Re: Приватбанк
Завёл себе УНИ карту. доларовая и евровая КДВ карты есть у меня. Чтоб онлайн покупать валюту и на депо через УНИ конвертировать на интернет карту, а карту КДВ для выплаты процентов и тела вклада.
Только для этого завёл УНИ карту.
Банк зачислил мне на УНИ карту 6 тыс. грн.
Мне кредит не нужен.
Как обезопасить себя, чтоб кредит по ошибке не взять?
Может зря связался с УНИ картой?
А покупать валюту в Привате (без процентов) и так как то можно. Но в кассе говорят, что на заказ не работают, а только с приноса.
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:18
Re: Приватбанк
Кредитні і свої розділені (кожна вказана окремо).
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:19
Re: Приватбанк
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 08 лип, 2019 08:20, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:19
Re: Приватбанк
Бегемот не спрашивая вас спокойно нальет кредлимит на эту Уни, даж 500грн
Поэтому мониторьте в П24 ДВА баланса карты: кредитный и дебетный.
В принципе, мона и 2ю Уни завести, на 2 одновременно кредиту не нальют
Но вот заводить 2ю лучше после того, как таки нальют лимиту на 1ю, а то не угадаете
... делайте хоть что-нибудь!
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