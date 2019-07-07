Додано: Пон 08 лип, 2019 08:12

Завёл себе УНИ карту. доларовая и евровая КДВ карты есть у меня. Чтоб онлайн покупать валюту и на депо через УНИ конвертировать на интернет карту, а карту КДВ для выплаты процентов и тела вклада.

Только для этого завёл УНИ карту.

Банк зачислил мне на УНИ карту 6 тыс. грн.

Мне кредит не нужен.

Как обезопасить себя, чтоб кредит по ошибке не взять?

Может зря связался с УНИ картой?

А покупать валюту в Привате (без процентов) и так как то можно. Но в кассе говорят, что на заказ не работают, а только с приноса.