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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:20
Yuri_61 написав:Мне кредит не нужен.
Якщо кредитні взагалі не потрібні, обнуліть кредитний ліміт.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 08:53
посоветовали здесь, чтоб на УНИ без комиса гривну через ТСО завести, потом с УНИ на эту гривну купить евро в приват24 на инет карту зачислить вклад на 3 месяца и указать евровую КДВ для выплаты % и тела вклада. То есть всё без комису.
А что есть лучшие варианты?
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Додано: Пон 08 лип, 2019 09:22
ну если нал и тсо, то на приват-вклад.
а оттуда куда хошь
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