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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8168816981708171
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:20

Re: Приватбанк

Yuri_61 написав:Мне кредит не нужен.
Якщо кредитні взагалі не потрібні, обнуліть кредитний ліміт.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:53

  Мизантрóп написав:
  Yuri_61 написав:Как обезопасить себя, чтоб кредит по ошибке не взять?

https://limits.privatbank.ua/limit/login поставить 0.А нах уни? инеткарта=уни.Пластик кдв для ТСО был же

посоветовали здесь, чтоб на УНИ без комиса гривну через ТСО завести, потом с УНИ на эту гривну купить евро в приват24 на инет карту зачислить вклад на 3 месяца и указать евровую КДВ для выплаты % и тела вклада. То есть всё без комису.
А что есть лучшие варианты?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:22

ну если нал и тсо, то на приват-вклад.
а оттуда куда хошь
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:06

  v57 написав:ну если нал и тсо, то на приват-вклад.
а оттуда куда хошь

но только на УНИ карту (чтоб без комису)
или можно и на инет карту без комису гривну?
а чего ж тогда мне на УНИ через ТСО гривну положить посоветовали здесь? А не сразу на интернет карту или приват вклад?
запутался
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:29

  freeze написав:
посетитель написав:Пополните через кассу.Вы всерьез думаете что по фото можно определить подделка или нет?


Не видел подделок новых соток.
Я думаю, достаточно посмотреть голограмму на синей ленте и на просвет клетчатую структуру бумаги, характерную для нормы.

Возможен вариант, что не подделка, а полиграфический брачок, если как пишут неестественный фиолетовый оттенок. Но проблема слить купюру остается.

Видел подделки и новых соток, и новых полтинников. По крайней мере в Киеве куча фальшивомонетчиков мамкиных водится ) Накупят в телеге фуфла и бегают потом по объявлениям на Миняйле, ищут лоха. Инфа сотка, трое уже было таких.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:28

Re: Приватбанк

  Yuri_61 написав:а чего ж тогда мне на УНИ через ТСО гривну положить посоветовали здесь?
а спроси его
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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