|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:20
Yuri_61 написав:Мне кредит не нужен.
Якщо кредитні взагалі не потрібні, обнуліть кредитний ліміт.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:53
посоветовали здесь, чтоб на УНИ без комиса гривну через ТСО завести, потом с УНИ на эту гривну купить евро в приват24 на инет карту зачислить вклад на 3 месяца и указать евровую КДВ для выплаты % и тела вклада. То есть всё без комису.
А что есть лучшие варианты?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1518
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 лип, 2019 09:22
ну если нал и тсо, то на приват-вклад.
а оттуда куда хошь
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2167
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:06
v57 написав:
ну если нал и тсо, то на приват-вклад.
а оттуда куда хошь
но только на УНИ карту (чтоб без комису)
или можно и на инет карту без комису гривну?
а чего ж тогда мне на УНИ через ТСО гривну положить посоветовали здесь? А не сразу на интернет карту или приват вклад?
запутался
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1518
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:29
freeze написав:
посетитель написав:Пополните через кассу.Вы всерьез думаете что по фото можно определить подделка или нет?
Не видел подделок новых соток.
Я думаю, достаточно посмотреть голограмму на синей ленте и на просвет клетчатую структуру бумаги, характерную для нормы.
Возможен вариант, что не подделка, а полиграфический брачок, если как пишут неестественный фиолетовый оттенок. Но проблема слить купюру остается.
Видел подделки и новых соток, и новых полтинников. По крайней мере в Киеве куча фальшивомонетчиков мамкиных водится ) Накупят в телеге фуфла и бегают потом по объявлениям на Миняйле, ищут лоха. Инфа сотка, трое уже было таких.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2133
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 11:28
Yuri_61 написав:
а чего ж тогда мне на УНИ через ТСО гривну положить посоветовали здесь?
а спроси его
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2648
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|