Якщо кредитні взагалі не потрібні, обнуліть кредитний ліміт.Yuri_61 написав:Мне кредит не нужен.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:20
Re: Приватбанк
Якщо кредитні взагалі не потрібні, обнуліть кредитний ліміт.
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:53
посоветовали здесь, чтоб на УНИ без комиса гривну через ТСО завести, потом с УНИ на эту гривну купить евро в приват24 на инет карту зачислить вклад на 3 месяца и указать евровую КДВ для выплаты % и тела вклада. То есть всё без комису.
А что есть лучшие варианты?
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:06
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:29
Видел подделки и новых соток, и новых полтинников. По крайней мере в Киеве куча фальшивомонетчиков мамкиных водится ) Накупят в телеге фуфла и бегают потом по объявлениям на Миняйле, ищут лоха. Инфа сотка, трое уже было таких.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 08 лип, 2019 11:28
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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