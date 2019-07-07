Додано: Пон 08 лип, 2019 15:06

Через зелену тропку 05.07.2019 робив переказ з уні на ОТП. Зазвичай гроші майже миттєво заходили. Але в цей раз, щось пішло не так. На сьогодні грошей ще немає. Сполох забив ще 5 липня, але в Приваті, як роботи лопочуть про 3 банківські дні і не занурюються глибоко в ситуацію. Як підпропихнути швидше? Хтось стикався з таким?

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.