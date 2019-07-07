Якщо кредитні взагалі не потрібні, обнуліть кредитний ліміт.Yuri_61 написав:Мне кредит не нужен.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 08:20
Re: Приватбанк
Якщо кредитні взагалі не потрібні, обнуліть кредитний ліміт.
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:53
посоветовали здесь, чтоб на УНИ без комиса гривну через ТСО завести, потом с УНИ на эту гривну купить евро в приват24 на инет карту зачислить вклад на 3 месяца и указать евровую КДВ для выплаты % и тела вклада. То есть всё без комису.
А что есть лучшие варианты?
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:06
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:29
Видел подделки и новых соток, и новых полтинников. По крайней мере в Киеве куча фальшивомонетчиков мамкиных водится ) Накупят в телеге фуфла и бегают потом по объявлениям на Миняйле, ищут лоха. Инфа сотка, трое уже было таких.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 08 лип, 2019 11:28
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:06
Через зелену тропку 05.07.2019 робив переказ з уні на ОТП. Зазвичай гроші майже миттєво заходили. Але в цей раз, щось пішло не так. На сьогодні грошей ще немає. Сполох забив ще 5 липня, але в Приваті, як роботи лопочуть про 3 банківські дні і не занурюються глибоко в ситуацію. Як підпропихнути швидше? Хтось стикався з таким?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:22
Как вариант приват ждет ваше фото с картой. )
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:27
В той же день аналогічні перекази були успішні. І цей успішний, про що є квитанція. І підтримка каже, що чекай 3 банківські дні, все чікі-пікі. Але дупою відчуваю, що якийсь технічний збій. Крім чекати як до завтра, варіантів немає? Щоб ті 3 дні минули і підтримка не лопотала вже про це, а почали шукати платіж.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:42
Ось де собака порився.
В той же день робив перекази пі2пі з карти мадярських циган і її блоканули тимчасово. А переказ по зеленій тропці був під час того, як циганська карта була заблокована. Тепер треба чекати повернення на картку Привата.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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