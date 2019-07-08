ні стида ні совісті КХ!
спалили реквізити старшого сеньоражу Юлі!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 21:40
ні стида ні совісті КХ!
спалили реквізити старшого сеньоражу Юлі!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 08 лип, 2019 21:51
Я писав на зворотній зв'язок на сайті. Жодних таємниць. До речі гроші під вечір зайшли на циганську карту, хоча підтримка циганська казала, що платіж автоматично повернутий. Якісь мутні справи там. Теребив підтримку і Привата і ОТП.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 08 лип, 2019 22:03
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 08 лип, 2019 23:20
Козак-характерник
сталкивался пару раз с подобным. даже никуда низванил. ниписал.
в течение пару банковских дней или заходили или к Мадьярам или возвращались к бегемоту.
причём если возвращалось к бегемоту то оно даже защитывалось как гашение в ЛП.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Пон 08 лип, 2019 23:27
Якщо відкрити депозит в долярах на 1 місяць з КДВ, потім його поповнити з інтернет-картки і розірвати достроково, кошти упадуть на долярову карту КДВ? І через який час можна розірвати?
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