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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8169817081718172
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:40

  Козак-характерник написав:В той же день робив перекази пі2пі з карти мадярських циган і її блоканули тимчасово. А переказ по зеленій тропці був під час того, як циганська карта була заблокована. Тепер треба чекати повернення на картку Привата.
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ні стида ні совісті КХ!
спалили реквізити старшого сеньоражу Юлі! :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:51

  greenozon написав:ні стида ні совісті КХ!
спалили реквізити старшого сеньоражу Юлі! :mrgreen:

Я писав на зворотній зв'язок на сайті. Жодних таємниць. До речі гроші під вечір зайшли на циганську карту, хоча підтримка циганська казала, що платіж автоматично повернутий. Якісь мутні справи там. Теребив підтримку і Привата і ОТП.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:03

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:гроші під вечір зайшли на циганську карту, хоча підтримка циганська казала, що платіж автоматично повернутий.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 23:20

Козак-характерник

сталкивался пару раз с подобным. даже никуда низванил. ниписал.
в течение пару банковских дней или заходили или к Мадьярам или возвращались к бегемоту.
причём если возвращалось к бегемоту то оно даже защитывалось как гашение в ЛП.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 23:27

Якщо відкрити депозит в долярах на 1 місяць з КДВ, потім його поповнити з інтернет-картки і розірвати достроково, кошти упадуть на долярову карту КДВ? І через який час можна розірвати?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 23:35

Re: Приватбанк

anikola13 написав:Якщо відкрити депозит в долярах на 1 місяць з КДВ, потім його поповнити з інтернет-картки і розірвати достроково, кошти упадуть на долярову карту КДВ? І через який час можна розірвати?
Так було за часів соціального долара по 24)) Цю схему вже давно закрили. Кошти упадуть на інет-карту.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 23:55

Козак-характерник

а сумма какая ? 14 999 ? если так то жди возврата обратно на примата
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 00:00

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

а сумма какая ? 14 999 ? если так то жди возврата обратно на примата

5000 грн. Вже у цигана на картці.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 00:09

кстати, бегемот сегодня таки перегрелся на солнышке - хотя жара вроде таки спала)))
издаёт гневный рёв типа "К сожалению, некоторые наши клиенты пытаются обмануть" бегемота)))
и просит оставить свиней в покое ;) а не то грозится почиркать КЛ
хотел ответить шо без свиней, КЛ не имеет никакого смысла
... но решил не кормить бегемота письмами, а просто бросил свиньям тройную подкормку)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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