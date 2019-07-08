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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8171817281738174>
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:10

Re: Приватбанк

За обнуление кредитного лимита на УНИ карте с меня не сдерут деньги? (я недавно получил УНПИ карту но она мне не для кредита нужна. Обнулить хочу в Приват24 в личном кабинете.
УНИ карта мне нужна чтоб без комиса пополнять её и расплачиваться в магазах
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:16

Yuri_61 Не здеруть, надіюсь страхування не включали?
В магазах вигідніше все ж таки платити кредитними і вчасно гаситись, а ще краще картками з кешбеком, а свої гроші притримувати хоч під якийсь %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:19

  Yuri_61 написав:За обнуление кредитного лимита на УНИ карте с меня не сдерут деньги? (я недавно получил УНПИ карту но она мне не для кредита нужна. Обнулить хочу в Приват24 в личном кабинете.
УНИ карта мне нужна чтоб без комиса пополнять её и расплачиваться в магазах

Не сдерут
Но, лучше открыть 2ю Уни, т.к. даже на обнулённую карту Бегемот в любой момент может налить КЛ по-новой, вы и глазом моргнуть не успеете :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:21

это не стеб- обнулить лимит, пополнять и покупать в магазине? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:31

  v57 написав:это не стеб- обнулить лимит, пополнять и покупать в магазине? :)

Ну эт мама у меня так хотела делать, лет 5 назад, но ей и не дали КЛ. Щас ей 81 год :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:34

  clientage написав:
  v57 написав:это не стеб- обнулить лимит, пополнять и покупать в магазине? :)

Ну эт мама у меня так хотела делать, лет 5 назад, но ей и не дали КЛ. Щас ей 81 год :lol:


а что лучше кредитными расплачиваться? а в чём фишка?

и ещё.
у меня щас на УНИ (не голд) свои гривны и 6 тыщ кредитных.
не пойму а как в магазе чтоб мои снимали а чтоб в кредит не залезть, если я этого не хочу?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:40

  Yuri_61 написав:
  clientage написав:
  v57 написав:это не стеб- обнулить лимит, пополнять и покупать в магазине? :)

Ну эт мама у меня так хотела делать, лет 5 назад, но ей и не дали КЛ. Щас ей 81 год :lol:


а что лучше кредитными расплачиваться? а в чём фишка?

и ещё.
у меня щас на УНИ (не голд) свои гривны и 6 тыщ кредитных.
не пойму а как в магазе чтоб мои снимали а чтоб в кредит не залезть, если я этого не хочу?

Вы расплачиваетесь чужими, а свои в это время приносят процент на депозите или на счете с процентами на остаток, раз в месяц погашаете траты прошлого месяца и имеете дополнительную копеечку со своих.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:40

  Yuri_61 написав:
и ещё.
у меня щас на УНИ (не голд) свои гривны и 6 тыщ кредитных.
не пойму а как в магазе чтоб мои снимали а чтоб в кредит не залезть, если я этого не хочу?


С медалью "Наставник" и такие вещи спрашивать :shock: (плюс четыре года на форуме)?? Интересно за какую область финансов Вам её дали?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:43

  Yuri_61 написав:
  clientage написав:
  v57 написав:это не стеб- обнулить лимит, пополнять и покупать в магазине? :)

Ну эт мама у меня так хотела делать, лет 5 назад, но ей и не дали КЛ. Щас ей 81 год :lol:


а что лучше кредитными расплачиваться? а в чём фишка?

и ещё.
у меня щас на УНИ (не голд) свои гривны и 6 тыщ кредитных.
не пойму а как в магазе чтоб мои снимали а чтоб в кредит не залезть, если я этого не хочу?


Читайте условия. Свои всегда расходуются первыми, кредитные когда своих нет. Удобно не только ради жизни в кредит но и когда 5 грн не хватает например. Лимит обнулять ИМНО глупо, надо просто грамотно пользоваться картой с лимитом и тогда никаких платежей не будет, у меня карты с лимитом много лет, иногда влажу в минус и большой но вовремя гашусь и все. Не претендую на истину в последней инстанции но при умелом использовании это удобно а чтоб умело пользоваться просто почитайте все условия внимательно.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:50

  Yuri_61 написав:
а что лучше кредитными расплачиваться? а в чём фишка?

и ещё.
у меня щас на УНИ (не голд) свои гривны и 6 тыщ кредитных.
не пойму а как в магазе чтоб мои снимали а чтоб в кредит не залезть, если я этого не хочу?


Ну саму схему вам уже написали 8)
В вашем варианте с 6 тыс своих (если вы столько их тратите в месяц) это выглядеть будет где то так:
6000 грн ежемесячных трат держать на свободном депо под 12% в той же тумбе, а тратите кредитные бегемота;
На дистанции в год, не напрягаясь, поимеете себе "на чай": (6000*12%)-19,5%= 580 грн чистыми.
8)
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