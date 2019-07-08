Додано: Вів 09 лип, 2019 11:16

Yuri_61 Не здеруть, надіюсь страхування не включали?

В магазах вигідніше все ж таки платити кредитними і вчасно гаситись, а ще краще картками з кешбеком, а свої гроші притримувати хоч під якийсь %.

Не так добре з грошима, як погано без них.