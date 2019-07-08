6 тыщ это мне лимит установили
то есть, если вовремя гашу кредитные деньги, то 0% плачу за кредит?
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Додано: Вів 09 лип, 2019 12:01
6 тыщ это мне лимит установили
то есть, если вовремя гашу кредитные деньги, то 0% плачу за кредит?
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:10
Re: Приватбанк
Yuri_61, да.
В нахождении карты в льготном периоде затрат не будет по кредитке.
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:13
тож интересно за что
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:26
за то что в 2014 год вошёл весь в баксе па8
но моя стратегия была верной только до 2014 года
пять лет зря потрачен после этого
быть в баксе на 100% плохо, как сейчас стало видно
гривнедепозит рулит палюбэ
не более 200 тыщ только в одном банке с % чтоб было (ФГВ)
думаю постоянно сейчас об эт ом
перейти полностью в гривну и жить %
за пять лет (несмотря что война и т.п.) убедили полюбить гривну
чувствую себя лохом с баксами сейчас
чего не скажешь в 2014 году
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 09 лип, 2019 12:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:31
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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