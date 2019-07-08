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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8171817281738174
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:01

  EKO написав:
  Yuri_61 написав:
6000 грн ежемесячных трат держать на свободном депо под 12% в той же тумбе, а тратите кредитные бегемота;
На дистанции в год, не напрягаясь, поимеете себе "на чай": (6000*12%)-19,5%= 580 грн чистыми.
8)


6 тыщ это мне лимит установили

то есть, если вовремя гашу кредитные деньги, то 0% плачу за кредит?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:10

Re: Приватбанк

Yuri_61, да.
В нахождении карты в льготном периоде затрат не будет по кредитке.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:13

  jay2004 написав:
  Yuri_61 написав:
и ещё.
у меня щас на УНИ (не голд) свои гривны и 6 тыщ кредитных.
не пойму а как в магазе чтоб мои снимали а чтоб в кредит не залезть, если я этого не хочу?


С медалью "Наставник" и такие вещи спрашивать :shock: (плюс четыре года на форуме)?? Интересно за какую область финансов Вам её дали?


тож интересно за что
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:26

Имхо, гривнедепозит рулит палюбэ
не более 200 тыщ только в одном банке с % чтоб было (ФГВ)
думаю постоянно сейчас об эт ом
перейти полностью в гривну и жить %
за пять лет (несмотря что война и т.п.) убедили полюбить гривну
чувствую себя лохом с баксами сейчас
чего не скажешь в 2014 году
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 09 лип, 2019 12:42, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:30

завидую по-белому :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:31

Re: Приватбанк

  v57 написав:это не стеб- обнулить лимит
перожково стебит
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:41

  v57 написав:
  jay2004 написав:
  Yuri_61 написав:
и ещё.
у меня щас на УНИ (не голд) свои гривны и 6 тыщ кредитных.
не пойму а как в магазе чтоб мои снимали а чтоб в кредит не залезть, если я этого не хочу?


С медалью "Наставник" и такие вещи спрашивать :shock: (плюс четыре года на форуме)?? Интересно за какую область финансов Вам её дали?


тож интересно за что


Можна би подумати що за гумор, але профіль-детальніше (зліва від медалі)
Час нагородження: Пон 11 чер, 2018 09:46
Отримано від: Модератор
Причина нагороди:
За 4.06.18 - 10.06.2018 наибольшее количество сообщений с
ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1


Так що якщо хочете таку, шукайте повідомлення з + і включайте їх у своє повідомлення.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:45

да у меня этих медалей и тп не видно.
версия для моб
даже плюсик поставить напряжно
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